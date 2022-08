Diseñadora exhibe ropa para repeler a agresores

“Abusaron de ella porque usaba falda corta”, “¿Cómo iba vestida el día que la secuestraron?”, son algunas de las frases que se escuchan constantemente en México, un país donde se estima se cometen 10 feminicidios al día. Ante esta situación, la diseñadora de vestuario teatral Sabina Aldana (Bogotá,1987) se pregunta hasta qué punto tienen que llegar las mujeres para que su apariencia no sea la excusa para la violencia de género. Como respuesta a esa reflexión, la diseñadora creó Indumentarias para no desaparecer, un “dispositivo escénico” que propone ropa interior de látex que simula una piel enferma y se exhiben en el Museo Universitario del Chopo a partir de hoy.

El proyecto tiene origen en una investigación a la que fue invitada Aldana, a finales de 2018, que consistió en acompañar a familiares de personas desaparecidas en sus búsquedas.

“Fui a cavar y a tomar registro, pero me sentí un poco inútil porque no sabía qué hacer ni qué decir. Me pregunté cómo puedo acompañar y ser útil en momentos de emergencia”, cuenta la diseñadora .

Sabina Aldana

Diseñadora de vestuario teatral

“Es absurdo pensar que una indumentaria pueda evitar (la violencia) ¿Qué piel necesitamos las mujeres para sobrevivir?”

Así surgió Indumentaria para no desaparecer, una colección de cinco “prototipos” con fines distintos: para buscar, que es una bata diseñada para los buscadores; contra el olvido, un homenaje a desparecidos con su propia ropa; para ser identificado, dinámica en la que visitantes podrán intervenir una de sus propias prendas para que sean identificables; para manifestarse, que trata de una gran manta, y por último, anti-desaparición.

La indumentaria de “anti-desaparición” son piezas de ropa interior hechas con látex que simulan pieles con vello corporal y texturas “patológicas”. Estas prendas tienen la finalidad de repeler a agresores a través de la apariencia grotesca.

Aunque ideó estas prendas como protección, Aldana reconoce que “es absurdo pensar que una indumentaria pueda evitar (la violencia de género)”.

Estas prendas son complementadas con un “antitutorial” de maquillaje, uno en el que en vez de mostrar cómo ocultar imperfecciones, enseña cómo crear brotes en la piel para ahuyentar a agresores. “¿Qué piel necesitamos las mujeres en México, en contextos de violencia, para poder sobrevivir”, cuestiona Aldana, quien compara esta “protección” a través de la ropa, con los métodos de defensa de animales ante su depredador.

La instalación cuenta con audios de testimonios de familiares que colaboraron con la diseñadora para contar las historias de sus desaparecidos.

Indumentarias para no desaparecer podrá verse hasta el 21 de agosto y contará con recorridos dirigidos por Sabina Aldana, acompañada de la dramaturga Laura Uribe y de la maestra en artes escénicas Gina Narváez, de jueves a domingo.