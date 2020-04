Diputada morenista: Descontextualizados, señalamientos a artistas

La diputada morenista María de los Ángeles Huerta, quien el pasado lunes aseguró que ante la pandemia por Covid-19, "nadie del sector cultural hoy se está muriendo de hambre", por lo que no es momento de ofrecer alternativas de apoyo para que mitigar la crisis económica que enfrentará la comunidad, indicó hoy en su cuenta de Twitter que sus dichos fueron "descontextualizados" y manifestó su respeto a los artistas.

"La información que se difunde sobre mi declaración en materia de cultura y comunidad artística está fuera de contexto. Es una participación descontextualizada que infiltró alguien de la Comisión de Cultura. Yo estaba hablando de (Eugenio) Derbez. Todo mi respeto a la comunidad", escribió.

La información que se difunde sobre mi declaración en materia de cultura y comunidad artística está fuera de contexto. Es una participación descontextualizada que infiltró alguien de la Comisión De cultura. Yo estaba hablando de Derbez. Todo mi respeto a la comunidad. — Ángeles Huerta (@gelahuerta) April 16, 2020

Tras asegurar que sus dichos sólo se referían al comediante Eugenio Derbez, la legisladora publicó un video en el que una voz en off asegura que "medios, actores y comentaristas se dedican día y noche a desvirtuar el trabajo del presidente. ¿Ahora sí son patriotas? No, recuerden que son actores" e indica "no dejarse manipular".

Será por esto? Jeje pic.twitter.com/OMmkwAe1dQ — Ángeles Huerta (@gelahuerta) April 16, 2020

El lunes pasado el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, presentó a sus compañeros legisladores, a través de una video reunión, una serie de modificaciones de ley y puntos de acuerdo para que el Estado garantice los recursos públicos en la protección y el ejercicio de la cultura en el país.

El video del encuentro de los legisladores se encuentra en la cuenta oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, pues se trató de una reunión oficial. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular su participación.

La legisladora cuestionó a Mayer si las autoridades culturales estaban al tanto de su intención de apoyar al sector en el marco de la pandemia por Covid-19 y cuestionó también a los artistas a quienes les dijo que estaban obligados de anunciar qué iban a hacer para apoyar al pueblo mexicano.

"No es la comunidad más necesitada, por fortuna. En México hay gente que se está muriendo de hambre, literal, ahorita, hoy, ahorita hay 10 millones de mexicanos que no tienen comida. El sector cultural ha tenido (dinero) tradicionalmente, digamos en general, no digo que en la comunidad cultural no haya alguien necesitado, pero nadie del sector cultural hoy se está muriendo de hambre, ni es pobre a un grado...", dijo la legisladora.

Y añadió: "Este es el momento de decir: 'nosotros, los artistas de México, que somos de gran importancia para este país, nos vamos a detener. No vamos a pedir, vamos a ayudar, vamos a plantear al gobierno, a la Secretaría de cultura, a ver en qué podemos coadyuvar, en campañas de solidaridad, de fraternidad. Te voy a dar un ejemplo de qué tipo de comunidad tenemos. ¿Cuántos millones de pesos crees que tenga el señor (Eugenio) Derbez? Ese señor de la comunidad 'artística y cultural de México' se pone a difundir un video pedorro, a decir que los pobres del hospital de Tijuana no tienen. ¿Por qué no saca de sus millones y le dice al hospital de Tijuana: 'te vamos a ayudar'? En lugar de eso, saca un video para molestar al gobierno", dijo.

Diputada de Morena acusa a la comunidad cultural de conspirar vs el Gobierno.

"El artista ese @EugenioDerbez ... sacó un vídeo para molestar. Él y la comunidad cultural lo que quieren es pegarle al gobierno...", dice Ma de los Ángeles Huerta. @MOCCAMEXICO @andactores @Tovarichmx pic.twitter.com/45zCMYZMXs — Kultura (@KulturaMx) April 15, 2020

Mayer, intentó revirar, argumentó que Derbez, el comediante que hace unos días estuvo en medio la polémica por la publicación de un video para denunciar que en Tijuana había médicos alertando sobre la falta de suministros ante la pandemia, sí tenía millones, producto de su trabajo.

La legisladora, insistió: "Derbez y toda la comunidad cultural parecida a Derbez, lo que quieren es pegarle al gobierno con tonterías. Yo no creo que debamos utilizar la Comisión de Cultura para pedir, ahorita, nada de dinero (para ellos)".

Huerta aseguró también que el sector cultural se tiene que ir "preparando para ver de qué manera puede apoyar también".

El presidente de la Comisión, le explicó a su compañera de partido que comunidad cultural siempre es la más afectada, no tienen créditos, ingresos fijos, y que en este momento de confinamiento lo que aportan los artistas se puede ver a través de distintas plataformas. "Lo que hoy nos mantiene entretenidos es la cultura y las artes, ¿qué pasaría si nos dijeran que a partir de hoy no podremos ver cine, escuchar música?", dijo Mayer.

Pero la morenista reviró que nadie tiene planeado "desmantelar el sector cultural, nadie le quiere quitar dinero, nadie quiere que se acabe", pero "la prioridad de la pandemia nos pone en un lugar en el que o demostramos nuestra vocación de para que este país subsista, primero los pobres y luego vamos viendo".

La Comisión de Cultura y Cinematografía se reunió videoconferencia para revisar las posibilidades de trabajo de los órganos colegiados de la Cámara de Diputados, durante el lapso que durará la emergencia sanitaria en el país, y analizar los avances para que se confeccionen y acuerden sus proyectos de dictamen, que en su caso elaboren, de manera no presencial, utilizando los medios electrónicos disponibles.

fjb