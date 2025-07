En relación con la columna "Crimen y Castigo", publicada el 30 de junio, con el título “Diego Prieto y su depa de 485 millones de pesos”, donde se expone una serie de irregularidades en las declaraciones del titular del INAH, Diego Prieto, en la página Declaranet, señala en una carta que la información expuesta ya ha sido aclarada “en otros medios y ante las instancias de gobierno correspondientes, pero que, no obstante, reitero para ustedes”.

Lee también: “Se están reconfigurando las relaciones entre México y España”, afirma Diego Prieto sobre el Premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología e Historia

De acuerdo con Prieto, las declaraciones patrimoniales registradas en la página contienen errores, “mismos que han sido aclarados ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por razones que me son ajenas, la versión pública disponible en la plataforma Declaranet aún siguen sin corregirse. Pero si realmente hubiera interés y oficio periodístico, hubieran podido confirmarse con los datos disponibles en la misma declaración, o bien, con una llamada a mi persona”.

El funcionario aclara que la información sobre un departamento de 143 metros de construcción y con valor de 485 millones de pesos es un dato erróneo, ya que en realidad costó 4 millones 850 mil pesos. “. Este bien, fue adquirido en 2019, por 4 millones 850 mil pesos, y no por 485 millones, como ya fue desmentido, ni por 4 millones 85 mil pesos, como señala el redactor de la columna. Además, si se hubiese revisado el apartado "Adeudos / Pasivos" de la misma declaración, se vería que el monto se consiguió mediante un crédito hipotecario, que a la fecha sigo pagando, de modo que dicho inmueble no es totalmente de mi propiedad”.

Acerca de un terreno adquirido en 2017 por poco más de 6 mil pesos, Prieto señala que “el redactor aprovecha un error de captura para sustentar sus afirmaciones dolosas y malintencionadas. En este caso, la alusión refiere a un departamento de interés social, (no un terreno) comprado con un crédito FOVISSSTE que, por supuesto, no he terminado de pagar, y que tampoco incluye superficie de terreno, más que lo correspondiente a los 54 metros cuadrados de construcción y que, como usted comprenderá, concierne a una vivienda extremadamente modesta. Ello también hubiese quedado claro al revisar el mismo apartado de "Adeudos / Pasivos", donde se señala la adquisición por un monto de 1 millón 210 mil pesos, que al igual que el departamento anterior sigo pagando, en un tipo de crédito que, lejos de disminuir, se mantiene casi en la misma magnitud”.

Lee también:

Finalmente, Diego Prieto comenta que “todo lo anterior evidencia que el responsable de la columna "Crimen y Castigo, ajeno a cualquier ejercicio ético del periodismo, es capaz de tergiversar la información previamente aclarada, para urdir ataques que, más allá del terreno profesional, destilan un odio poco explicable a mi persona y un ataque a mi integridad como funcionario honesto y profesional”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc