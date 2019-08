Desplome en anexo del Museo de la Estampa

[email protected]

El anexo del Museo Nacional de la Estampa (Munae) sufrió un desplome que provocó la ruptura de polines que ahí se encontraban.

EL UNIVERSAL pudo constatar cómo al interior del anexo se encontraba el material disperso en diferentes puntos, mientras que la fachada —que presenta cuarteaduras— está sostenida gracias a una estructura metálica cubierta con una manta conmemorativa por los 30 años del Munae.

Personal de vigilancia del museo señaló que estaba imposibilitado para brindar cualquier información sobre el espacio; sin embargo, una de las trabajadoras del Munae indicó que hasta ayer por la tarde no les habían notificado sobre cambios en sus labores.

“Que yo sepa no ha pasado nada. Lo que sí es que vimos que vino personal del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y Protección Civil como a las 14:30 horas, y una hora después seguían ahí. El Museo hoy (ayer) operó de forma normal y así trabajaremos mañana (hoy) porque no nos dieron otra indicación”, dijo la trabajadora que prefirió reservar su nombre.

El Museo Nacional de la Estampa se encuentra en Avenida Hidalgo 39, en la Plaza Santa Veracruz. El recinto colinda con la Iglesia de la Santa Veracruz, templo que resultó afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que actualmente luce con sus torres apuntaladas con polines de madera.

El anexo del Munae es el espacio entre la iglesia y el museo. El desplome en ese espacio fue dado a conocer por Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter.



La fachada del anexo está sostenida gracias a una estructura metálica.



Actualmente, en la calle de atrás del museo (Santa Veracruz), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza trabajos con maquinaria pesada.

“Es una rehabilitación de agua potable y drenaje, los trabajos comenzaron en mayo y se prevé que terminemos a mediados de septiembre. (Con respecto al desplome en el anexo del Munae) no nos ordenaron parar, pero es algo que no tiene nada que ver con los trabajos que nosotros realizamos, más bien, es por la antigüedad de la edificación y creo que ellos están haciendo trabajos de reparación adentro. Nosotros estamos trabajando normal, sólo estamos metiendo agua, trabajando en otras cosas que no afectan esa zona”, indicó uno de los trabajadores que prefirió omitir su nombre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura, en coordinación con Protección Civil de la Ciudad de México, informó que el desplome en el anexo del Munae se debe a las lluvias.

“Debido al reblandecimiento por las lluvias se presentó el derrumbe de una parte de la techumbre de madera que se encontraba en el inmueble anexo al Museo Nacional de la Estampa, el cual ha permanecido vacío, cerrado y sin uso desde hace varios años, luego del sismo de 1985. En ese sentido, no se presentaron daños ni humanos ni materiales”, indica el documento.

La institución agregó que el desplome no afectó áreas del Munae y que se revisarán las obras en curso por parte del gobierno de la Ciudad de México en las calles aledañas.