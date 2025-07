El Museo Dolores Olmedo publicó ayer un desplegado en este diario, donde hace referencia a la carta pública, fechada el 4 de julio, en la que figuras de la cultura pidieron al recinto a las autoridades la reapertura del espacio (cerrado desde 2020) y su permanencia en Xochimilco. En el mensaje, el museo denuncia que varios de los que firmaron no estaban enterados del documento y que sus nombres fueron usurpados. Al respecto, Adriana Malvido, periodista y una de las responsables de la carta pública, afirma que no hay usurpación de nombres de los firmantes, acusación que dice es muy grave como para hacerla a la ligera.

“Por supuesto que eso no sucedió. Se iba pidiendo la firma, a mí me escribían ‘quiero adherirme’. Todos tenemos la constancia de que se adhirieron con su firma. Eso me pareció gravísimo, no puedes hacer una acusación así a la ligera. Yo tengo la constancia de todos los que me fueron escribiendo para pedir sumarse”.

Bolffy Cottom, experto en derecho cultural y también responsable de la carta, niega que se hayan usurpado nombres y firmas en la carta pública: “Si hubiese alguien, sería bueno que lo dijeran, porque hacer afirmaciones en abstracto no ayuda y sólo confunde a la población y a los propios firmantes. No es así, hay la plena certeza y si hubiera duda, creo que se puede demostrar sin problema”.

Malvido celebra que después de tanto tiempo, el Museo Dolores Olmedo haya establecido comunicación con la opinión pública, aunque apunta que en el desplegado no se responden las dudas que hay sobre si el museo sí mudará sus acervos de Frida Kahlo y Diego Rivera a Parque Aztlán, en Chapultepec, y qué encontrará el público ahora que reabra en la Noria, Xochimilco. También considera que el desplegado es “agresivo”, pues el Museo dice que se debe acabar la impunidad a aquellos que “se presentan como falsos representantes de símbolos nacionales, como Frida Kahlo, basados en la mentira y con el único objetivo de distorsionar para obtener beneficios económicos”.

“No me reconozco en esa acusación. ¿De qué hablan? Soy periodista y el tema me apasiona porque me apasiona el patrimonio cultural. Es una acusación gravísima y muy ofensiva (...). Detrás de todo esto hay un trabajo que se respalda en la ética. Es muy agresiva, es una acusación injusta. Lo que tenemos es una preocupación por el patrimonio. (...) No queremos irnos a una confrontación, sino que se aclare”, afirma Malvido.

Cottom dice que la carta no era una acusación ni cuestionaba si el fideicomiso es privado y, al igual que Malvido, dice que no se trata de una confrontación y agradece que el recinto haya respondido.

“Habría que serenarse, agradezco que hayan respondido y sí, tomamos la palabra, ellos dicen que quieren un diálogo respetuoso, pues adelante, justo de eso se trata. Dialoguemos, no como representantes de nada, sino como simples ciudadanos que estamos ejerciendo nuestros derechos”.

Al preguntar su opinión del desplegado del museo, Hilda Trujillo, también responsable de la misiva, responde “ahí está la carta, firmada por personas comprometidas con el arte y la cultura”.

Vecinos de Xochimilco, decepcionados

En el desplegado, el Dolores Olmedo solicita que “se privilegie el diálogo informado”, algo que a Juan González Romero, vecino de Xochimilco y exdelegado, le parece una contradicción, pues por la mañana asistió con un grupo de vecinos a entregar una carta al museo donde se pide información sobre el estado del museo y su acervo, pero no fueron recibidos.

“Me parece lamentable, me parece hasta violenta, agresiva, no propia de ellos ni para el tema. Pero por otro lado, que no nos hayan recibido habla muy mal, porque acudimos de manera pacífica. No pretendíamos dañar el inmueble ni nada, pero desde la protesta del domingo, tapiaron una noche antes la puerta, eso es una manifestación de que no hay diálogo”, dice González Romero.

El mismo grupo de vecinos asistió por la tarde a la Jefatura de Gobierno de la ciudad a entregar la misma carta, pero ahora dirigida a Clara Brugada, jefa de gobierno. Ahí, los vecinos explicaron en entrevista que no quieren que se pierda uno de los dos museos que hay en la alcaldía: “Estamos urgidos de espacios culturales”.

“Me parece muy injusto que no podamos ver los ciudadanos de todo el país conocer esa maravilla del museo”, dijo una pareja de vecinos. “Nos sentimos muy defraudados por los hijos de la señora Olmedo. Yo conocía a la señora y ella amaba mucho Xochimilco y ella lo dijo muy claramente en una reunión, porque ella trabajaba mucho con los vecinos, ‘esto va a ser un legado para el pueblo de Xochimilco, todas las obras, todo lo que contiene el museo es para el pueblo de Xochimilco”, agregó otra vecina, de la tercera edad.

Se solicitó la postura de los directores del Museo Dolores Olmedo, pero no hubo respuesta.