Coyoacán le dice no a feria del libro

Entre que son peras o son manzanas, nos cuentan que en la alcaldía de Coyoacán, que encabeza el exfutbolista Manuel Negrete, siguen ocurriendo confrontaciones entre su administración y creadores o gestores de la demarcación. Ahora el problema surgió por la negativa de las autoridades para que un grupo de promotores del libro y la lectura instalaran una feria del libro a un costado de la iglesia de Santo Domingo. Nos cuentan que el pasado jueves, los funcionarios de Coyoacán impidieron la instalación de una feria para la que en un principio habían autorizado un permiso y luego lo habían negado. Al parecer, nos cuentan, el colectivo que encabeza la feria exigía la instalación con base en un fallo a su favor emitido por un magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de la Ciudad de México, sin embargo de nada sirvió. Las autoridades les dijeron que no. Y al parecer, la decisión no tiene que ver con la crisis por el coronavirus. Uno de los promotores de la feria hizo transmisión vía Facebook de la negativa de la alcaldía y al final selló su transmisión diciendo que el capricho del alcalde impidió llevar a cabo la feria: “Negrete quiere el futbol, quiere el deporte, pero no quiere la cultura”, dijo el gestor, el mismo que el 2 de agosto de 2019 posteó una selfie con el alcalde Manuel Negrete donde señalaba: “Me queda muy claro, Alcalde que usted es una persona atenta, con servicio público y siempre dándose oportunidad de escuchar. Saludos” ¿Pues entonces?, ¿Dónde se quebró la relación y la admiración?

Manuel Negrete, el alcalde que no oye a sus trabajadores

Tampoco le va bien al exfutbolista y alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, en su relación con los empleados de Cultura de la demarcación. Sucede que a pesar de las denuncias de los trabajadores, del cierre de la casa Reyes Heroles para demandar una respuesta y de que muchos de esos trabajadores han denunciado a la directora de Cultura, Sandra Campero Badillo, por malos trabajos y acoso laboral, el alcalde ni los oye ni los atiende. Todavía la semana pasada, los empleados denunciaron que la directora de Cultura continúa en su estrategia de enviar cartas a Recursos Humanos de la alcaldía donde pone a disposición de Personal a algunos trabajadores, todo bajo el argumento de que es a conveniencia de los trabajadores, sin embargo, nos cuentan, hay diversos casos donde ha sido la directora quien toma esa decisión y los propios empleados no están enterados y tampoco solicitaron cambio alguno. La situación llegó ya al propio Concejo de la Alcaldía que llamó a votar para que la funcionaria comparezca. ¿Será que los concejales sí prestan oídos a los trabajadores? o ¿estarán jugando en el mismo equipo del alcalde Manuel Negrete?