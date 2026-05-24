Elizabeth Strout (Maine, 1956) ha destacado en la narrativa estadounidense por su exploración sensible y profunda de la vida cotidiana, las relaciones familiares y la complejidad emocional de sus personajes. En su narrativa, la experiencia ordinaria adquiere una dimensión estética y reflexiva que convierte la intimidad y la memoria en materia literaria. Entre sus obras destacan Amy e Isabelle (1998), Olive Kitteridge (2008), Los hermanos Burgess (2013) y Me llamo Lucy Barton (Alfaguara, 2025, traducción de Flora Casas).

Me llamo Lucy Barton es la historia de una escritora que se encuentra en recuperación en un hospital de Nueva York después de una cirugía de apendicitis, periodo durante el cual recibe la visita de su madre, presencia que detonará una serie de conversaciones austeras sobre las complejas relaciones familiares de su infancia en un poblado remoto de Illinois.

Lucy Barton es la narradora protagonista y, desde el tiempo presente de la enunciación, reconstruye su pasado mediante el diálogo con su madre, quien le recuerda a los personajes que formaron parte de su niñez y entrelazaron sus destinos con el suyo porque compartieron espacios de marginación, violencia y pobreza, entre ellos, el padre, la hermana y el hermano.

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Ilustración de portada de Me llamo Lucy Barton, novela de Elizabeth Strout publicada por Alfaguara en su edición en español. Crédito: Alfaguara

En consecuencia, la novela engarza relatos de diversos personajes que, aunque se subordinan a la historia principal, amplían el horizonte vital de la protagonista. El eje de la narración es la escritura, entendida como un medio para recuperar la memoria e integrar la identidad de una mujer enferma que, mediante una profunda reflexión sobre sí misma y sobre los demás, reconoce la fragilidad humana. De este modo, el conflicto central no se desarrolla en la acción externa, sino en el plano de la conciencia y de la interpretación del pasado.

Así, la narración nos lleva a conocer al padre, quien fue operario de máquinas agrícolas y soldado en la Segunda Guerra Mundial, donde mató a dos jóvenes alemanes indefensos, trauma que no le permite vivir en paz; a la madre, costurera, tradicional y ajena a los afectos maternales; al hermano, que prefiere dormir con los cerdos la noche previa al sacrificio; a la hermana, que reniega de su condición de madre y de esposa infeliz, y al amigo Jeremy, muerto a causa del SIDA, como tantos otros durante los años ochenta.

Además, a la gente cercana de Lucy tampoco le va mejor. Años más tarde, se separa de su esposo William, quien es un buen proveedor, pero emocionalmente distante, y las hijas, a raíz del divorcio, se alían, aunque de manera sutil, con el padre. Entonces, a Lucy sólo le queda la escritura. La literatura aparece así como un espacio de reconstrucción personal capaz de conferir sentido a su existencia.

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Y en ese marco de referencia conoce a Sarah Payne, una escritora que se convierte en su maestra y alter ego. Es una mujer elegante, un poco huraña, triste e insegura; consagrada a su vocación, aunque ajena a la convivencia familiar. Ella le dice que sólo hay una historia por contar: la propia. De este modo, la novela tematiza la escritura como un proceso en el que la experiencia vivida se transforma en acto creador, capaz de borrar las fronteras entre la ficción y la experiencia personal.

De esta manera, Me llamo Lucy Barton se transforma en un relato de aprendizaje, con rasgos autobiográficos cercanos al plano confesional, lo cual confirma que la novela contemporánea dignifica a las personas comunes, frágiles, contradictorias y cotidianas, quienes también poseen una historia digna de ser narrada.