Pocos conceptos en la historia de la filosofía resultan tan incómodos cuando se examinan con honestidad como el de la libertad; se habla mucho de ella y al mismo tiempo se olvida como idea y concepto porque la “libertad” es una y muchas cosas. Su incomodidad no proviene de su oscuridad sino de lo contrario: de la cantidad de significados que se le han atribuido, muchos de ellos contradictorios, y de la facilidad con que cada tradición política lo invoca para legitimar lo que ya había decidido antes de pensar. Johann Gottlieb Fichte fue uno de los pocos filósofos que tomó la libertad en serio hasta sus consecuencias más difíciles: la libertad, en su lectura, no es un estado que se alcanza sino una tarea que no termina nunca.

Para él el punto de partida es la herencia kantiana, pero Fichte no la recibe de manera pasiva. Immanuel Kant había distinguido entre la voluntad determinada por inclinaciones naturales y la voluntad que se rige a sí misma mediante la ley moral. Solo esta segunda era genuinamente libre porque solo ella era autónoma: no obedecía a nada exterior sino a la ley que la razón se daba a sí misma. En ese sentido, la libertad kantiana era formal y negativa: consistía en la independencia respecto a la determinación natural. Fichte acepta esa distinción pero la radicaliza en una dirección que Kant no había seguido del todo. Para el filósofo, la libertad no puede ser solo independencia: tiene que ser actividad. No basta con no estar determinado por la naturaleza; hay que actuar contra esa determinación de manera constante, producir el propio mundo mediante el esfuerzo del Yo.

De ahí emerge la estructura conceptual que atraviesa toda su filosofía práctica: la oposición entre el Yo y el No-Yo. El Yo, en Fichte, no es el sujeto empírico individual con sus hábitos y sus miedos. Es el principio absoluto de actividad que se pone a sí mismo y que, al hacerlo, encuentra una resistencia. Esa resistencia es el No-Yo: la naturaleza, el mundo exterior, todo lo que no es conciencia pura. La relación entre ambos no es de equilibrio ni de coexistencia pacífica. Es una tensión permanente y productiva. El Yo impulsa, el No-Yo resiste, y en ese conflicto se produce el único movimiento que Fichte reconoce como genuinamente humano: el esfuerzo de superar el límite para volver a encontrar otro límite más allá.

Esa estructura tiene consecuencias morales que van más allá de la epistemología. El deber moral no consiste, para Fichte, en obedecer una ley abstracta formulada de una vez para siempre, aunque en ese punto la deuda con Kant sea evidente. Consiste en la superación constante del No-Yo por parte del impulso activo del Yo. Dicho de otra manera: ser libre no es haber alcanzado la libertad sino estar siempre en el proceso de conquistarla. La moral no es un estado sino un verbo. No se es moral como se es alto o inteligente; se actúa moralmente, y esa acción no tiene punto de llegada porque el No-Yo, la resistencia del mundo, nunca desaparece del todo.

El sujeto moral fichteano vive en una tensión que no se resuelve sino que se profundiza. Esa concepción tiene algo de heroico y algo de perturbador en igual medida. Lo heroico es evidente: frente a toda filosofía que reduce la moral a la obediencia de normas recibidas, Fichte instala al sujeto como agente activo de su propia vida ética, responsable no solo de lo que hace sino de lo que se convierte al hacerlo. La acción moral no es exterior al sujeto sino constitutiva de él: uno se forma moralmente en la medida en que actúa, no antes.

Esa idea tiene una dignidad que el pensamiento contemporáneo, saturado de pasividad y de consumo, tiende a olvidar. Lo perturbador, en cambio, es la ausencia de descanso. Una libertad que consiste en el esfuerzo perpetuo, sin culminación posible, sin un estado de reposo legítimo, puede volverse agotadora y, llevada a sus extremos políticos, potencialmente tiránica. Si el Yo absoluto nunca debe ceder ante el No-Yo, si la superación constante de los límites es el imperativo moral fundamental, ¿quién o qué puede poner freno a esa expansión cuando el Yo deja de ser el sujeto individual y se convierte en el pueblo, en la nación, en el Estado? Esa pregunta no es abstracta: los Discursos a la nación alemana, pronunciados por Fichte en Berlín bajo la ocupación napoleónica entre 1807 y 1808, muestran cómo la estructura filosófica del Yo activo puede deslizarse, bajo la presión del momento histórico, hacia una concepción del pueblo como sujeto colectivo cuya superación del No-Yo exterior adquiere tonos que el propio Fichte probablemente no habría aprobado en su forma más extrema.

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Esa tensión, entre la dignidad filosófica de la libertad como acción y el riesgo político de su absolutización, es lo que hace a Fichte irreductible a cualquier lectura cómoda. No es simplemente el eslabón entre Kant y Hegel, aunque lo sea en sentido cronológico y sistemático. Es el filósofo que tomó más en serio que ninguno la pregunta de qué significa que la libertad sea real y no meramente declarada, y que pagó por esa seriedad el precio de producir un sistema que contiene tanto su mejor posibilidad como su peor consecuencia. La libertad absoluta, cuando no encuentra ningún límite legítimo fuera del propio impulso del Yo, no libera: puede convertirse en la forma más sofisticada de opresión porque se presenta a sí misma como el bien más alto.

En ese sentido, leer a Fichte hoy no es un ejercicio arqueológico. Es una advertencia activa sobre lo que ocurre cuando la política adopta el lenguaje de la superación perpetua, del pueblo que debe vencer sus límites, de la nación que no puede permitirse el descanso porque el No-Yo siempre acecha. Esa retórica, que el siglo XX conoció en sus versiones más destructivas, tiene raíces filosóficas precisas. Identificarlas no es condenar a Fichte sino entender que las ideas, como Macbeth, pueden crecer hasta devorar al sujeto que las tuvo.