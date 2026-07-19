“El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Humberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor.”

Este es uno de los párrafos con los que la eminente escritora, filóloga clásica y ensayista española Irene Vallejo abre su obra monumental El infinito en un junco (Siruela, 2019). Se trata de un ensayo que narra la historia de los libros, las bibliotecas y la lectura desde la Antigüedad hasta nuestros días. Más que un libro de historia, combina relatos, anécdotas, literatura y reflexión sobre cómo los libros han ayudado a preservar el conocimiento y la cultura durante más de dos mil años. La obra se convirtió en un éxito internacional y ha sido traducida a más de 40 idiomas.

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El comercio de libros pirata ha crecido de manera exponencial y se distribuye en varios puntos de la Ciudad de México, en especial en las calles cercanas al Centro Histórico como es Donceles, Templo Mayor, Eje Central y muy cerca de la Alameda Central. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

En efecto, el libro ha superado todos los augurios sobre su desaparición, merced a la tecnología. Hace veinte años los futurólogos presagiaban la extinción del libro como lo conocemos. La verdad es que la tecnología ha sido en realidad una aliada de la industria editorial, que ha encontrado nuevas formas de llevar la creación literaria hacia los lectores. Libros electrónicos, plataformas digitales, audiolibros. Y, aun así, el libro impreso sigue siendo el rey.

“No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado, desde hace muchos siglos, en una guerra que no registran los manuales de la historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas: las palabras, que son apenas un soplo de aire; las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él; los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia.”

Vallejo nos narra con una prosa elegante y entretenida la evolución del libro, desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia y luego las tablillas de madera, metal o marfil, cubiertas con un baño de cera y resina, usuales en Europa.

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Posteriormente, “el rollo de papiro supuso un fantástico avance en la historia del libro. […] En comparación con las tablillas, las hojas de papiro son un material fino, ligero y flexible y, cuando se enrollan, una gran cantidad de texto queda almacenado en muy poco espacio”.

De ahí, la historia del libro da un salto evolutivo hasta el pergamino, perfeccionado en el antiguo reino de Pérgamo, un estado helenístico establecido en el noroeste de la actual Turquía. “El pergamino se fabricaba con pieles de becerro, oveja, carnero o cabra. Los artesanos las sumergían en un baño de cal durante varias semanas antes de secarlas tensadas en un bastidor de madera. El estiramiento alineaba las fibras de la piel, formando una superficie lisa, que luego raspaban hasta alcanzar la blancura, la belleza y el color deseados”.

Luego vendría la invención del papel, que se atribuye tradicionalmente a Cai Lun, quien alrededor del año 105 d. C. presentó un método mejorado de fabricación durante la Dinastía Han, que fue la casa gobernante que dirigió gran parte de China entre 206 a. C. y 220 d. C. Aunque ya existían materiales similares antes de esa fecha, su técnica hizo que el papel fuera más práctico y económico.

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Posteriormente, hasta 1450, vendría el invento que revolucionaría por completo la evolución del libro y que marcaría un hito en la historia de la humanidad: la imprenta de tipos móviles. El responsable de esta revolución de la información fue el hijo de un patricio de la ciudad de Maguncia, en Alemania. Su nombre: Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, mejor conocido como Johannes Gutenberg.

En aquel entonces, antes de Gutenberg, la lectura estaba reservada para unos pocos, fundamentalmente el clero y la nobleza. Se estima que solo alrededor del 12% de la población en Europa sabía leer.

Algunos de los elementos de su invención fueron los tipos móviles, una tinta de aceite que se impregnaba en el metal y después se transfería bien al papel, así como una nueva prensa, probablemente adaptada de las que se usaban para la elaboración de vino.

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Siguiendo la narración de Irene Vallejo: “Antes de la invención de la imprenta, cada libro era único. Para que existiera un nuevo ejemplar, alguien debía reproducirlo letra a letra, palabra por palabra, en un ejercicio paciente y agotador”.

La aparición de la imprenta vendría a revolucionar al mundo. De pronto las personas tuvieron acceso a una enorme cantidad de información, con lo que comenzó también el pensamiento crítico. Fue el nacimiento de las industrias editorial y de las artes gráficas, que en principio fuimos una sola, luego hermanos siameses y, a lo largo del tiempo, nos hemos ido especializando y perfeccionando en nuestros quehaceres.

En esta circunstancia nos encontramos en la actualidad. Inundados de información, pero sedientos de conocimiento. La industria editorial sigue siendo ese “guardián de la verdad” frente a un mundo de “fake news” y de información malintencionadamente errónea.

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Durante siglos hemos buscado la verdad en los reyes, en la iglesia, en general, en las figuras de autoridad. Con el advenimiento de la tecnología digital y las redes sociales, todo mundo siente que puede y debe opinar en temas que les son probablemente desconocidos. Esto, aunado a las noticias falsas difundidas con toda intención por gobiernos autoritarios, ha generado un aluvión de información en donde ya no podemos distinguir la realidad de las historias falsas.

Lo único que nos ayuda en este escenario es nuestro pensamiento crítico, que se cultiva precisamente leyendo textos a profundidad. Nos estamos acostumbrando a una lectura superficial, vacía, carente de sentido. Para poder desarrollar pensamiento crítico, necesitamos retomar la lectura profunda. Es esencial.

Gracias a Irene Vallejo, por una obra monumental, de indispensable lectura.