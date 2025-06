En Muelles del Caribe S.A de C.V hicieron una reunión, invitaron a otros empresarios, se les ve sonrientes, se aplauden entre ellos y repiten la misma perorata de siempre: “Con este desarrollo vamos a traer empleos, riqueza para los cozumeleños, ¡somos la respuesta a todos los problemas!”Cozumel tiene graves problemas, además de la devastación de la selva y el manglar, de la urbanización inescrupulosa, los niveles de pobreza no han disminuido con el arribo de los grandes barcos, es el municipio más endeudado per cápita del país, su situación de inseguridad se extiende y el crimen organizado se gesta en el área de los muelles donde la demanda de drogas y la “trata” aumenta. Otro gran problema en la mística Isla de Ixchel y las Golondrinas es el agua; la potable no abunda y las aguas contaminadas sí, se rebalsan y se derraman en los manglares y el mar. San Miguelito se pudre esperando el mentado desarrollo.

El progreso prometido desde el primer muelle nunca llegó, si lo que dicen fuese verdad, los cozumeleños vivirían en la opulencia, así como te gusta imaginarte que es Dubái, y no es así. No se genera riqueza, se le explota. Cozumel es un tesoro del mundo en un momento donde todos los arrecifes del planeta están en peligro. Debido a las características de la isla, a las corrientes que le rodean, a la temperatura, a la protección del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, este sector del Sistema Arrecifal Mesoamericano destaca por su salud. Es bellísimo. A pesar de todo, a pesar del evidente deterioro desde Punta Sur hasta Villablanca, en comparación con otros destinos, los de Cozumel se aferran a la vida.Y un Cozumel vivo, natural, es riqueza, que bien cuidada, se multiplica. ¿Sabes cuánto deja en promedio un turista de cruceros? El turismo que desciende de estos barcos representa el 82 por ciento de volumen que llega a la isla, sin embargo, sólo representan el 17 por ciento de la derrama económica,* un salbute muy inflado, pero sin relleno. Cada uno de estos fugaces turistas se gasta en promedio 41 dólares. El turismo que se queda en la isla, que pernocta, representa sólo el 18 por ciento en volumen, pero es el 83 por ciento de la derrama económica. ¡Se gastan 22 veces más! Si no tuvieses otra cosa que comer, vaya, te conformas con el salbute inflado y hueco, pero aquí tienes al turista que pernocta y que es un panucho bien servido y nutritivo. ¿Qué eliges?Lo que prometen estos señores con el 4to muelle es una falacia y no es viable. Por eso tienen que mentir para obtener permisos, por eso tienen que forzar campañas y contratar paleros, porque quieren imponer sus intereses, no les interesa el medioambiente ni la población. Necesitamos inversión que provea de un progreso íntegro para la isla y sus habitantes, para que Cozumel avance protegiendo sus recursos naturales, a sus ciudadanos, protegiendo sus empleos… Eso, ¿crear empleos?, ¿prometen trabajo de qué? Los hoteles mantienen desde hace tiempo ya un 15 por ciento de vacantes que no logran cubrir; trabajo hay. Hay que preparar trabajadores para que se desarrollen en empleos formales que les garanticen una buena calidad de vida. La calidad de vida de quien vive en una isla paradisiaca. Cuidémosla, rescatemos lo dañado, detengamos lo que provocó el daño y trabajemos por alternativas que garanticen un progreso íntegro.

Cortesía: Pepe Tiburón, buzo integrante de Sélvame del Tren.

Tengo una foto de mi papá buceando en Cozumel de antes de que yo naciera; me gusta pensar que mi padre y yo buceamos en los mismos arrecifes de Cozumel, que vimos los mismos corales y quizás hasta coincidimos con alguna anciana tortuga.En esa foto se ve a mi padre con toda la vida por delante, vida que no vivió, pero que me heredó.Cozumel ha de heredar a sus hijos un Cozumel Vivo, extraordinario; integrémonos tomando decisiones extraordinarias: #NoalcuartoMuelle #SialArrecife. No a la explotación, sí a la vida.