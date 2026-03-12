La Sogem (Sociedad General de Escritores de México ) celebrará el 23 de agosto cinco décadas de gestionar las regalías de los escritores y ofrecer protección legal en defensa de los derechos de autor de sus agremiados, pero lo hará con un programa celebratorio desdibujado y, sobre todo, con su emblemática Escuela de Escritores “en pausa”, sin el Diplomado en Creación Literaria que durante más de 36 años dio herramientas a guionistas, dramaturgos y escritores, y también sin un plan de estudios y sin una plantilla de profesores, y más bien convertido en un espacio donde se ofertan cursos y talleres de “capacitaciones” en diversas temáticas, pero sin una línea formativa.

El presidente de esa sociedad de gestión colectiva de Iniciativa Privada, Manuel Rodríguez Ajenjo, ha argumentado que el cambio de modalidad responde a que la escuela tenía un déficit, que en el último diplomado había más maestros que alumnos —sólo lo cursaron ocho personas—, que el plan de estudios daba “poquito de todo”, que ya era de modalidad híbrida y donde privaba “el amiguismo” entre los maestros.

En una conferencia de prensa celebrada ayer, la Sogem dio a conocer un puñado de actividades organizadas para celebrar sus 50 años de vida, entre las cuales lo más destacable son dos concursos, uno de Dramaturgia que llevará el nombre de Víctor Hugo Rascón Banda, y otro de guión cinematográfico en honor a Vicente Leñero, pero en la que abundan charlas —una sobre mujeres cineastas que son madres— y presentaciones de libros.

Allí, ni el presidente ni los integrantes del Consejo aceptaron que la Escuela de Escritores ha cerrado, aunque sí reconocieron que sólo han dado cursos y talleres donde ya no pagan a maestros, sino que éstos y la SOGEM comparten los ingresos.

