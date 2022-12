Cierra FIL Guadalajara "tablas", con más de 806 mil visitantes y sin afectación por el conflicto estatal y federal

Pese a que la 36° Feria Internacional del Libro de Guadalajara arrancó el pasado sábado 26 de noviembre con una marcha de protesta contra la FIL y contra la Universidad de Guadalajara, hoy cierra la feria sin afectaciones por el conflicto con el gobierno estatal y con el gobierno federal, y sin déficit “estamos saliendo tablas”, dicho por el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, quien negó el frente estatal y federal contra la FIL, y afirmó “No me lo tomen como ligereza o cinismo, en mi mente el frente que nos preocupa es el frente frío que se avecina por el invierno”.

Al ofrecer su balance de esta edición de la FIL Guadalajara que concluye hoy con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez al fotoperiodista Pedro Valtierra, que las autoridades calificaron como “todo un éxito” y un “claro regreso a la FIL 2019”, antes de la pandemia, con una asistencia de 806 mil visitantes en los nueve días de actividades, Raúl Padilla aseguró que las dificultades con el gobierno del estado no afectaron esta edición ni afectarán el próximo año.

“Creo que no, no afectaron este año, y no es bueno que lo diga, dudo mucho que afecten el próximo año. Por supuesto que nosotros quisiéramos que se normalizaran las relaciones y que hubiera una buena relación y una buena comunicación con todas las entidades gubernamentales, por supuesto que ese es el deseo de esta feria”, dijo el gestor cultural que abundó en que “No es lo mejor” no contar con la mejor comunicación.

“No hay ningún pleito, nosotros no estamos peleando contra nadie, no habrán escuchado de mi parte una opinión ni ofensiva ni siquiera contestataria, por supuesto que lamentamos, se trata de actitudes que lamentablemente han tomado el gobierno federal y el gobierno local, pero lo ha reiterado varias veces el rector: en esta feria caben todos, se les invita a todos, y todos es todos, absolutamente, todos. Desde un inicio, son 36 años ya manteniendo esta postura. Se invita a todos, autoridades, instituciones diversas expresiones literarias, todos los géneros literarios y en cuanto las formas de pensar, a todos. Los que deciden no venir, los respetamos. Intentamos año con año y vamos seguir intentándolo”, afirmó Padilla al hacer el balance de la edición 36 de la FIL.

Dijo además que seguiran desplegando planteamientos de comunicación, de invitación a todos los actores, a todas las entidades gubernamentales, “yo espero que esto a futuro se modifique, no es bueno efectivamente llevar a cabo actividades de esta naturaleza en entornos que parecieran conflictivos, ¿que no afectaron a esta feria? No, no la afectaron”, afirmó y agregó que sobre las mentes oscuras que quisieron quitarle luminosidad a esta feria, “pues oscuras son y oscuras seguirán siendo”.

Sobre el déficit provocado por la pandemia donde la FIL 2020 se tuvo que llevar a cabo en formato virtual y la FIL 2021 fue una edición presencial pero acotada, Raúl Padilla dijo que salieron tablas en esta edición y que esperan superar el défict de los 16 millones de pesos con la edición de 2023.

“El 2020 tuvimos un déficit de casi 26 millones de pesos, básicamente ocasionado porque prácticamente no pudimos facturar, reducimos el gasto al mínimo, decidimos no despedir a nadie de la Feria. Todo mundo sabe que esta feria es una operadora de una feria industrial, es parte del corporativo de empresas de la Universidad que tienen que generar sus propios recursos para subsistir, y sabiendo que en el 2020 no íbamos a poder generar recursos, porque no íbamos a poder hacer la feria presencial, decidimos mantener todo el personal, hicimos una edición virtual que tuvo un costo importante; no tuvimos los ingresos históricos, claro que bajamos los costos, pero tuvimos que hacer los gastos que normalmente se hacen en este recinto, salimos con un déficit de 26 millones que lo pasamos para el año anterior (2021).

“El año anterior tuvimos un déficit de 16 millones, aunque ya pudimos regresar a la presencialidad y pudimos ya estar aquí en este recinto ferial, el año pasado nos tuvimos que solidarizar con la industria editorial y hacer un descuento de más del 40% a todas las casas editoriales para que pudieran venir, con la correspondiente baja de la facturación, y tuvimos ese déficit de 16, que lo pasamos para este año. Las del año pasado por fortuna, los remanentes de las demás empresas pudieron cubrirla, y la del año pasado que la pasamos a este año, ‘este año estamos saliendo tablas’”, señaló Padilla.

Durante el balance de la FIL 2022, en la que también participaron el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí; la directora de la FIL, Marisol Schulz; y la directora de Ferias y Festivales de la Autoridad del Libro de Sharjah, Khoula Al Mijaini, Raúl Padilla dijo que de haber tenido una facturación histórica de entre 125 y 140 millones, este año la FIL tuvo ingresos por aproximadamente 101 millones, “y ese ha sido el gasto, hemos hecho ajustes; de tal manera que este año estamos saliendo tablas; el déficit del año pasado, lo “pateamos” para el próximo año que ya esperamos tener totalmente saneadas las finanzas”.

FIL Guadalajara cerrará este día con la presencia de 806 mil 805 visitantes, con la participación de 2 mil 173 sellos editoriales procedentes de 49 países que calificaron como estimulantes y como “producto de la recuperación que está teniendo el sector editorial en el mundo y en México”; una feria a la que acudieron 775 escritores procedentes de 44 países, representando a 25 lenguas distintas y con un gran encuentro con la cultura y la literatura Sharjah, que fue el Invitado de Honor de este año.

