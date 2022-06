Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Ibero Puebla -también en representación de la Ibero México-, de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y representantes del grupo ProCienciaMx se dieron cita a las 10 hrs. en Palacio Nacional para protestar en nombre de la educación digna y la ciencia libre y contra la designación irregular del director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, así como contra la gestión de María Elena Álvarez-Buylla como directora de Conacyt.

Un centenar de personas -se esperaba una convocatoria de 300- marcharon hacia Palacio Nacional gritando consignas como " Yo defiendo al CIDE, no nos politicen", "Somos estudiantes, no grupo de interés" y "un plagiador no será mi director", nueva consigna, que surge luego que El Universal documentara que Romero Tellaeche cometiera plagio en un texto académico.

Con el objetivo de entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador donde expresan su preocupación por el "estado que guardan la educación superior y la investigación científica en México". Sin embargo, a la llegada de Palacio se encontraron con cercas y algunos elementos de la policía y se les informó que no había alguien quien pudiera recibir la carta.

Lee también: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inquieta ante la investigación contra 31 científicos

"Me siento muy desilusionada ya que nosotros siempre hemos demostrado ser pacíficos y tener la mejor intención de diálogo", expresó Ximena Millán, estudiante de Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales y quien entregaría la carta a Palacio Nacional. "Es importante recordarle al presidente que ignorar una causa justa o incluso guardar silencio, también es una ensordecedora declaración", agregó Millán.



Estudiantes del CIDE marchan frente al Palacio de Bellas Artes. Foto: Carlos Mejía/ El Universal

El ser ignorados por las autoridades no fue novedad para la comunidad del CIDE. María Inclán, profesora del Centro definió este silencio como "una constante" y afirmó que las autoridades pretenden que este movimiento estudiantil es inexistente.

Por su parte, Ángel Carrillo, estudiante de la maestría de Administración de políticas públicas de 4° semestre, afirma que el silencio de presidencia es "cómplice" y lamenta los casos de plagio del fiscal Gertz Manero -quien recién fue integrado como Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de forma irregular-, así como el plagio del director del CIDE, los recortes presupuestales a la ciencia, el condicionamiento de becas.

Lee también: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concluyen que los 31 científicos habrían aclarado transferencias

"Nosotros como estudiantes decimos que si Álvarez-Buylla no puede con la ciencia, que se vaya, que dimita, se lo pedimos como un favor. No nos escucha (...). Vinimos a Palacio Nacional porque realmente es la última instancia", declaró Carrillo y destacó que no tienen intereses políticos y niega que sean "el ITAM de segunda, hijos de Krauze y de Marín", como alguna vez declaró AMLO.



Foto: Carlos Mejía/ El Universal

"Jean Meyer lo dijo muy claro,esta es una guerra de trincheras y que iba a durar mucho tiempo. (...) Lo que pasa en el CIDE es un presagio, como ya dijo Meyer, de lo que va a pasar en la UNAM en los próximos años, entonces queremos demostrar que (pese) a ser una rata de laboratorio, no se los dejaremos tan fácil y la lucha estudiantil va a seguir y vamos a seguir siendo críticos como lo hemos sido con todos los gobiernos", concluyó Carrillo.