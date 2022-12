CIDE: Asamblea Académica protesta, acusan parálisis a un año de la designación de Romero Tellaeche

A través de un comunicado con fecha del 2 de diciembre y compartido en redes sociales, la Asamblea Académica Permanente del Centro de investigación y Docencia Académicas (CIDE), protesta por la parálisis en la que se encuentra la institución desde la designación irregular del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, hace un año.

En la carta se específica que los órganos colegiados se encuentran sin operación y reitera que algunos nombramientos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones a profesores se encuentran pendientes desde hace meses. “La Asamblea exige que las evaluaciones se realicen conforme al estatuto sin más demora y se restablezca la operación de los órganos colegiados”, se lee en el comunicado.

El documento hace mención de la falta de un secretario Académico, figura necesaria para realizar las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIS), y advierte que, de no llevarse a cabo los procesos de evaluación, se podrían afectar los derechos de los profesores titulares y asociados. “Las CADIS no han sido convocadas en las fechas previstas en el calendario emitido el 1 de julio de 2022 y varios de sus integrantes no han sido asignados, con lo que se pone en riesgo el proceso de evaluación y se afectan los derechos del profesorado titular y asociado, con relación a su contratación, su categorización y el acceso a un periodo sabático”, apuntan.

Lee también: "Ni los fotógrafos ni los periodistas somos responsables de la violencia de México”: Pedro Valtierra

Asimismo, también denuncia que el Comité de Ética no se ha reunido desde la renuncia de Micheli Thirón, quien fuera secretario Académico y renunció después de dictaminar que Romero Tellaeche sí plagió en dos artículos. “Hay un número importante de denuncias a resolver y el retraso en las actividades de la Comisión generan incertidumbre y preocupación para las personas denunciantes, las personas denunciadas y la comunidad académica en general”, expresan.

En una segunda parte del texto, la Asamblea apunta que Céline González Schont, quien se desempeñó como directora de evaluación académica en el CIDE, solicitó el 25 de mayo pasado ser sustituida de ese cargo, luego de señalar acoso y hostigamiento laboral por parte de Romero Tellaeche, por lo que la Dirección de Evaluación Académica (DEA) se encuentra acéfala y sin posibilidad de realizar las CADIS.

Asimismo, señala que el CIDE todavía no entrega el Plan Institucional 2021-2024 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y acusa que, a días de finalizar el año, la Dirección General de la institución no ha dado a conocer el plan anual de trabajo 2023 ni el informe de autoevaluación (enero-junio 2022) al Consejo Académico. “El Estatuto General establece que el Consejo Académico deberá conocer el informe y aprobar el plan anual previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Consultivo”, especifica.

También apuntan que la Dirección General no ha respondido a las peticiones hechas en una carta el 11 de noviembre para tratar los temas en una reunión con la Asamblea Académica. “Las omisiones e incumplimientos señalados en el comunicado dan cuenta de la falta de competencia técnica-administrativa de quien ocupa la Dirección. Al no cumplir con sus obligaciones, impide el buen desempeño del CIDE y afecta los derechos del personal y del estudiantado”.

La Asamblea exhorta al Consejo Directivo a exigir al Director General cumplir con la normatividad del centro: que respete las facultades de los órganos colegiados, y que realice las evaluaciones conforme a lo establecido en el EPA y el Reglamento de la CADI”, concluye.

Lee también: Cauduro será homenajeado póstumamente en Bellas Artes

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc