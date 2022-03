Carlos Marín y John Ackerman debaten sobre el periodismo de causa

El periodista Carlos Marín y el académico John Ackerman debatieron sobre el "periodismo de causa", la pluralidad en los medios de comunicación, sobre las acciones de la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el combate a la corrupción, y la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados.

Marín estuvo como invitado en el programa De todos modos... John te llamas, conducido por Ackerman y transmitido por Canal Once. Ahí, el titular de la emisión le preguntó qué responde a comentarios de que alguien como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín “no son periodistas, sino mercenarios”.

“Lo dice gente más bien ignorante, que supone que sabe más que yo. Está cabrón, muy cabrón. Que algún recién llegado, que alguna recién llegada, diga que yo no soy periodista, que soy mercenario, pues quizá sus madres vieron que yo cobraba por hacer un pie de foto, una crónica, una entrevista, un reportaje. Quien lo afirma está calumniando, sin duda”, respondió Marín.

El periodista resaltó el trabajo de Loret de Mola, Azucena Uresti, Humberto Ríos Navarrete, José Cárdenas o Leonardo Curzio: “Son periodistas que honran el oficio y esta especie tan perversa de que somos periodistas neoliberales o que callamos como momias cuando había otras desgracias, lo dice gente que no conoce nuestro trabajo”.

Al respecto, el conductor aseveró que todos los nombres que enlistó Marín “tienen un consenso básico” y que hace falta pluralidad en los medios de comunicación, a lo que Marín espetó: “Con respeto te digo, tu lectura del periodismo está siendo ideológica. Desprecio el periodismo de causa, para mí no es primero la patria, no doy la vida por abstracciones, la doy en defensa propia, de mi familia, de mis perritos. ¿Pero ir a morir por abstracciones?”.

Ackerman insistió sobre la supuesta falta de pluralidad y declaró que incluso estuvo censurado 15 años en medios de comunicación; sin embargo, Marín le dijo: “No hay periodistas de izquierda, los periodistas de izquierda debieran irse a un partido político. Si yo quisiera cambiar a un gobierno me metería a un partido político, si quisiera salvar a la Patria sería soldado”.

Marín fue interrumpido por Ackerman, quien calificó a los periodistas de neoliberales: “Ese es tu juicio, John. A mí nunca fuiste a solicitarme escribir. Si en otros lados no te reconocían, pues será cosa entre tú y esos medios, pero yo he tenido de dulce, chile, manteca, en todos los lugares donde he trabajado”, dijo el periodista.

En la emisión, Carlos Marín describió al Presidente como un hombre que “por desgracia, aunque tiene el corazón en la izquierda, ideológicamente no se conduce como la izquierda más formada, a la que conocí a veces por trato, a veces por mis lecturas. En ese sentido, creo que (el Presidente) tiene una inclinación por el poder tan absolutista que ni hablar. No salió demócrata”.

El periodista dijo conocer al Presidente, quien “peca de ingenuidad en muchas cosas. En su gobierno estamos viendo muchas cosas que contravienen su principal proclama de ‘Primero los pobres’. El interés superior de la infancia este gobierno de la Cuarta Transformación lo echó a la basura cerrando las estancias infantiles y ahora con la pretensión descabellada, sino es que demencial, de acabar con las escuelas de tiempo completo, porque afectan a los niños más jodidos de México”.

Ackerman afirmó que esas son acciones que se emprendieron como parte del combate a la corrupción, aunque Marín señaló: “Tan no es así que no hay una sola persona detenida, perseguida o encarcelada, por corrupción ni en lo de las estancias ni en las escuelas de tiempo completo. Este gobierno suele propalar a cada rato que hay no sé cuántos corruptos, ladrones, rateros en todo tipo de sectores sociales, pero yo no veo que nadie esté en la cárcel. Decían que en el Aeropuerto de Texcoco había corrupción, yo quiero saber qué corrupto del Aeropuerto de Texcoco está en la cárcel; es decir, es un gobierno que no honra su decir con las consecuencias que debieran aplicarse”.

Pero Ackerman irrumpió: “ahí tienes a Juan Collado, Rosario Robles, Emilio Lozoya”. A lo que Marín señaló: “Eso se llama justicia dirigida”.

Otro tema que se abordó fue el de la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, que se llevó a cabo el 23 de marzo, cuando en medio de la guerra contra Ucrania que emprendió Rusia, un grupo de diputados de Morena y el Partido del Trabajo decidió invitar a la Cámara al embajador ruso en México, Víktor Koronelli, para emprender esa campaña.

“¿México debería acercarse más a Washington, Moscú o Beijing?”, preguntó Ackerman, a lo que Marín replicó: “Aunque escuece, a Estados Unidos. Esta cosa de la imprudente ceremonia de amistad no con Rusia, sino con Vladimir Putin, me parece que fue, cuando menos, de pésimo gusto (…) Creo que rigurosamente es una gran pendejada, sobre todo siendo diputados lopezobradoristas, cuando el gobierno de López Obrador condenó la guerra de invasión a Ucrania”.

aosr