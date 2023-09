Con una exposición que reúne tres generaciones de artistas visuales titulada “Hello again”, La Capilla del Arte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), reabre sus puertas este semestre de otoño 2023.

La Capilla del Arte, donde se han presentado relevantes artistas mexicanos y extranjeros, ha sido remodelada a partir de un proyecto que amplía sus muros y espacios para exposiciones e instalaciones tanto de pintores, escultores como creadores experimentales.

En entrevista, la Mtra. Marie France Desdier Fuentes, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la UDLAP, y responsable de la Capilla del Arte, informa que entre los artistas que cruzan tres generaciones se encuentra obra de “Carmen Wenzel que fue la primera mujer escultora en Puebla en los años 70. Por citar otro ejemplo tenemos a Pepe Lazcarro, que también hizo mucha carrera en los años 90. Hay obra de maestros como como Gerardo Ramos Brito, que también hizo carrera en la pintura, no solo en Puebla. Muchos de esta generación siguen activos”.

Lee también: Aumenta la temperatura de manera drástica en mares y océanos

La maestra agrega que “tenemos artistas de trayectorias más recientes. Exhibimos obra de Sary Haddad, Antonio Álvarez, tenemos a Joel Rendón, Carlos Arias, a Joaquín Conde. Y también a los artistas de las nuevas generaciones”.

"Hello again" presenta 80 obras de arte producidas entre 1977 y el 2023; el visitante se encontrará con la propuesta de 55 artistas de diferentes décadas en la que las obras de arte establecen un diálogo con el espectador desde la pintura, la gráfica, el textil, la fotografía, el dibujo, el video o la escultura. La museografía de la exhibición no es cronológica y está organizada en función de los tres grandes temas recurrentes en la historia del arte mundial: retrato, paisaje y naturaleza muerta.

La exposición se muestra como un pulso de la producción artística de la Puebla contemporánea entrecruzando a tres generaciones que abordan temas similares, pero con visiones diferentes. Los artistas que forman parte de la exhibición son: Yara Almoina V, Antonio Álvarez Morán, Liliana Amezcua, Omar Arcega, Ángela Arziniaga, Carlos Arias, Marcelino Barsi, Maria José Benítez, Rosa Borrás, Hernaín Bravo, y Miguel Ángel Casco, Claudia Castelán.

Hay obra de Chamacas Chamucas, Joaquín Conde, Mihael Dalla Valle, Agustín De Teresa, Patricia Fabre, Nina Fiocco, Elizabeth Flores, Carlos Flores Rom, Óscar Formacio, Catalina Galván, Sergio González Angulo, Sary Haddad, Sebastián Hidalgo, Alberto Ibáñez V, Maru Jiménez, José Lazcarro, César López, Patrick López Jaimes, Canis Ludens, Juan Pablo Macías, Patricia Martínez, Ulises Matamoros, Xanath Mirell, Luisa Montiel, Jorge Juan Moyano, John O´Leary, Isaac Olvera, Martín Peregrina, Miguel Pérez, Dulce Pinzón, Gerardo Ramos Brito, Joel Rendón, Roberto Rodríguez, Roberto Rugerio V, Álvaro Santiago, Cristóbal Sarro, Fernanda Suárez, Alejandro Teutli, Luz Elvira Torres, Hilario Tovar, Rafael Uriegas, Carmen Wenzel, y Adrián White.

Lee también: ¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?

Asimismo, como parte de la Temporada de Otoño 2023, en la galería superior del edificio, se encontrará “Diáspora” una exposición de arte, diseño y arquitectura que inicia el próximo 31 de agosto y que fue realizada en colaboración con la Escuela de Artes y Humanidades UDLAP. En ella se reúnen la pintura, escultura, instalación, carteles y diseño de mobiliario creado por los mismos alumnos, para dar representatividad al trabajo más reciente de 45 alumnos y 5 profesores de la UDLAP.

La cual fue presentada como una muestra de los promisorios creadores forjados al interior de la universidad, por la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP.

Ambas exposiciones formarán parte de las “Noches de Museos” y estarán abiertas al público hasta el 14 de enero del 2024, en un horario de martes a domingo de las 11:00 a las 19:00 horas, con entrada libre y visitas guiadas todos los jueves y sábados a las 17:00 horas. Para mayores detalles visita nuestras redes sociales y la página web: www.udlap.mx/capilladelarte.

Lee también: Hallan cofre de Piedra en Templo mayor con 15 esculturas antropomorfas