Así fue el debut de México en el primer Mundial de Futbol en la historia

Si bien estuvo en primera plana de la sección de Deportes, el primer partido de México en el primer Mundial de futbol en 1930 se vio totalmente opacado por la noticia de la carrera de relevos Chapultepec-Preparatoria, organizada por la Escuela Nacional Preparatoria.

Ni una sola foto fue dedicada a la noticia del debut del equipo mexicano en la Copa del Mundo de Futbol. Su rival fue Francia y el partido se jugó en Parque Peñarol, en Monterrey Uruguay.

Entonces, hace poco menos de 90 años, se escribía “goal”, en vez de gol, y “foot ball”, en vez de futbol. Eso sí no ha cambiado, el amargo resultado con el que nos deja aún hoy en día el equipo tricolor.

Lea también: Ante críticas, Cultura promete recursos al cine

México fue derrotado en Montevideo

14 de julio de 1930

- Cuatro Goals para Francia por uno de los nuestros.

- En el segundo juego del gran torneo mundial de foot ball, el equipo de los Estados Unidos batió al del reino de Bélgica por tres goals a cero.

- El equipo mexicano deberá de jugar el día 16 contra la selección chilena, y el día 19, su juego final de la primera serie contra Argentina.



Foto: Especial

De nuestro servicio exclusivo

MONTEVIDEO, julio 13.- En medio de un entusiasmo desbordante fue inaugurado hoy el campeonato de foot-ball, correspondiendo el primer juego a los equipos México y Francia. La victoria correspondió a los franceses por cuatro goals contra uno de los mexicanos.

En los juegos iniciales de foot-ball del torneo internacional para contender por el Campeonato Mundial de ese deporte, la oncena francesa derrotó a la mexicana por cuatro contra uno. El juego se efectuó en el Parque Peñarol y las primera jugadas acusaron gran movilidad de los franceses, pero lograron desde luego irse organizando en forma mejor, dando mucho trabajo a los zagueros.

Se destacó entre los mexicanos el defensa Rafael Garza, siendo de notarse que a veces los jugadores de esta oncena adelantaban demasiado la pelota, facilitando de esa manera la labor de sus contrarios: Bonfiglio, guardameta mexicano, intervino repetidas veces. La descripción del juego en general fue favorable a Francia, anotándose el primer goal por una hábil jugada de Laurent.

Cortándose entre los zagueros, el guardameta francés Depots, resultó con ligeras lesiones que ameritaron que se retirara del juego. Después del primer goal siguió todo a favor de los franceses, los cuales se anotaron el segundo y el tercer goal a los 42 minutos del tiempo. A la mitad del tiempo el score era 3 contra 0.

En todo el transcurso del juego de football entre las oncenas mexicana y francesa, en los encuentros iniciales del torneo internacional, se notó que los franceses dominaban por completo a sus contrincantes, anotándose los vencedores el primer goal a los dieciocho minutos de la primera mitad del juego, gracias a una hábil jugada individual de Laurent.



Inmediatamente los mexicanos trataron de organizar mejor la defensiva de organizar mejor la defensiva y apretaron un poco, lo cual no impidió que los jugadores franceses Landillier y Machinot, lograron anotarse otros dos goals pocos minutos antes de terminarse la primera mitad. Pasados los cuarenta y cinco minutos del juego el score señalaba una gran delantera de los franceses, que llevaban tres goals a su favor contra cero de sus contrarios.

Lea también: Muere el escultor mexicano Federico Silva

Carreño anota un goal

Mucha rapidez y actividad desplegó a los mexicanos al reanudarse el juego y durante casi toda la segunda mitad del mismo, pero se encontraron con una sólida resistencia de los franceses, a pesar de lo cual lograron anotarse el único goal que tuvieron en su favor a los 33 minutos de haberse reanudado, gracias a los esfuerzos y agilidad del mexicano Carreño.

El próximo juego de México será el miércoles de la semana entrante, contra la selección de Chile, y el tercero el día 19, contra el equipo argentino.



Foto: Especial

Vencieron los americanos por tres goals contra cero

United Press

MONTEVIDEO, 13 de julio.- La victoria de la oncena americana ha hecho que se reconozca la superioridad técnica de los jugadores de los Estados Unidos, a pesar de que este hecho no ha dejado de causar sorpresa a los expertos en el deporte, quienes no se esperaban tales resultados. Los jugadores belgas parecían llevar la delantera con probabilidades de éxito, pero al mediar el primer tiempo un impetuoso ataque de los americanos deshizo la defensa de sus contrincantes, que aprovechó McGhee para marcar el primer goal a los 38 minutos y momentos antes de terminar la primera mitad del juego. Auld logró otro goal que aprobó el referee a pesar de que el público protestó clamando que se trataba de un off side.

Al reanudarse el juego de los belgas, adelantaron su línea de defensa con manifiesto propósito de provocar off sides en sus contrarios, pero los americanos emprendieron una bien organizada contraofensiva. El público aplaudió a los jugadores del medio de los belgas, por sus hábiles combinaciones, circunstancia que hizo que los americanos siguieran incesantemente atacando. Comenzó a granizar tornándose el campo resbaladizo y Florio pudo entonces anotarse el tercer goal. Este juego se efectuó en el Parque Central.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc