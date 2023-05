El Premio Isamu Noguchi, otorgado por el Museo Noguchi en Nueva York, celebra su décimo aniversario reconociendo a los artistas Edmund de Waal y Theaster Gates, y a la escritora y editora Hanya Yanagihara.

El galardón es entregado a los creativos que perpetúan el legado de Noguchi, escultor y diseñador estadounidense y japonés, y “comparten su espíritu de innovación y compromiso con la creatividad”, se lee en un comunicado de prensa.

El premio que ha sido entregado a figuras como los arquitectos Norman Foster, Tadao Ando, y a la diseñadora de modas Rei Kawakubo ahora será otorgado a Theaster Gates, artista de Chicago que a través del performance y obras visuales aborda temas como las raíces de las personas negras. Su obra se ha expuesto en el Palais de Tokyo (París), Fondazione Prada (Milán), Museo Victoria & Albert (Londres).

“La filosofía, tradición y formas de pensar de Noguchi continúan siendo pilares y anclas para mí. Me siento honrado de recibir este premio”, declaró Gates.

El museo ubicó en la ciudad de Nueva York premió a os artistas Edmund de Waal y Theaster Gates, y a la escritora y editora Hanya Yanagihara. Foto: Museo Noguchi

El galardón también reconoce a Edmund de Waal, artista famoso por sus instalaciones de jarrones de cerámica, que se han exhibido en el Museo Británico y Museo Victoria & Albert (Londres), The Frick Collection (Nueva York). También es escritor de los libros “The Hare with Amber Eyes” (2010), “The White Road” (2015) y el recién publicado “Letters to Camondo”.

“Me siento verdaderamente honrado por recibir el Premio. Noguchi ha sido una presencia constante en mi vida, desde la primera vez que fui a Japón”, dijo de Waal.

También con carrera en las letras, Hanya Yanagihara recibe el premio por su trayectoria como escritora -es autora de “The People in the Trees” (2013), “A Little Life” (2015) y “To Paradise” (2022)-, pero también por su labor como editora, pues dirige la revista “T: The New York Times Style Magazine”.

“Siempre he admirado cómo su dedicación de crear de forma artesanal se entretejió con su sentido cultural y responsabilidad, de manera que tuvo consecuencias reales para él”, dijo Yanagihara sobre el legado de Noguchi y agradeció el premio.

La ceremonia de entrega del Premio Isamu Noguchi se realizará el próximo 12 de septiembre, en el Museo Noguchi.

