¿La naturaleza tiene derechos?, plantean los artistas colombianos Elena Landínez y César Rodríguez-Garavito en su obra Mural de los derechos más que humanos, que se exhibe en la exposición Desde el umbral, en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC).

Esta es una exposición donde artistas, colectivos, investigadores y activistas muestran a través de obras de arte e instalaciones sus reflexiones sobre la separación que hay entre humanos y naturaleza, expresan su duelo por la destrucción del planeta y abordan la relación entre la militarización con la explotación de recursos naturales y la violación de derechos humanos.

Por ejemplo, la artista Susan Schippli recuerda el impacto que tuvo el derrame petrolero de la Deep Water Horinzon, en 2010, en el Golfo de México, con una videoinstalación que no sólo simula el vertido de petróleo, sino que da la perspectiva a quien la mira como si estuviera tratando de nadar en las aguas contaminadas.

La muestra también aborda la comunicación del humano con la naturaleza y la posibilidad de establecerla sin jerarquías. Por ejemplo, hay una instalación de la Asociación Civil Nuestro Derecho al Futuro, que en 2025 demandó al gobierno de México en nombre de las 31 ballenas que habitan el Golfo de California en contra de la terminal de gas que se pretende construir ahí. Otro tipo de comunicación es la que intentó establecer el artista sueco Ulf Rollof, quien en un viaje a México se maravilló con la anatomía de los ajolotes al grado de investigarlos, en ese proceso el creador pensó cómo podría comunicarse con estos animales para ahora explicarles cómo funciona el cuerpo humano, por lo que creó un traje lumínico.

Procesos legales, proyectos científicos y obras de arte conviven en un mismo nivel bajo la curaduría de Lucía Sanromán y Alejandra Labastida. La muestra estará abierta hasta el 11 de diciembre.

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