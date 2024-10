Raúl Villaseñor, artista originario de Oaxaca, ha sido seleccionado como finalista en el premio Arte Laguna Prize, que se otorga en Venecia. El siguiente paso para Villaseñor es viajar a Italia y presentar su arte, sin embargo, el artista no cuenta con los fondos suficientes para continuar este proceso y ha comenzado a recaudar fondos.

“Este logro representa el resultado de una década de trabajo, dedicación y amor por el arte. Sin embargo, enfrentar los costos asociados a asistir a este evento tan importante es un reto económico que no puedo solventar por completo”, explica Villaseñor a través de un comunicado de prensa.

Villaseñor participa con la obra “Matriz políptica oaxaqueña”, una pintura conformada por cinco lienzos con pinturas de elementos mezclados de la identidad oaxaqueña para crear una nueva imagen.

Raúl Villaseñor, artista oaxaqueño, presenta "Matriz políptica oaxaqueña”. Foto: Cortesía

Raúl Villaseñor, artista oaxaqueño, con su obra “Matriz políptica oaxaqueña”. Foto: Cortesía

“El proyecto propone un tratamiento a la forma visual de ciertas expresiones culturales, para que a través de su modificación se haga conciencia de los significados de cada una de las expresiones y así puedan ser cuestionadas, resignificación, reformuladas, reapropiadas, etcétera”, se lee en la página web del premio veneciano.

La exposición de las obras finalistas será inaugurada el 16 de noviembre en el Arsenale Nord de Venecia. Para que Villaseñor pueda participar en la muestra necesita recaudar un estimado de 24 mil pesos para cubrir los costos de transporte, hospedaje y viáticos. Las donaciones pueden hacer a través de este enlace: https://gofund.me/2d83c6b0 .

Artista oaxaqueño recauda fondos a través de Gofundme. Imagen: Captura de pantalla

“El evento no solo es significativo para mí en lo personal, sino que también abre una puerta para que el arte contemporáneo mexicano sea visto y apreciado por un público internacional más amplio. Es un sueño que he perseguido por años, y con tu ayuda, podría hacerlo realidad”, agrega el artista.

Villaseñor es licenciado por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y alumno de arte del departamento de construcción de la Haute École dʼArt et Design de Ginebra, en Suiza. Su trabajo ha sido expuesto en Alemania, Francia, Suiza, además de museos y espacios independientes en la Ciudad de México, San Luis Potosí y Oaxaca.

Arte Laguna Prize es una competencia de arte contemporáneo internacional que tiene como misión dar oportunidades a artistas jóvenes emergentes para ser conocidos por el público y “permitir una comparación democrática junto con artistas internacionales”, se lee en su sitio oficial.

La exposición, contará con alrededor de 200 obras de artistas de 50 países, entre los que se encuentran también los mexicanos Carlos Barrera, quien participa en la selección de instalación con la obra “Dyeing to Connect: The Intersection of Art and Tradition in Indigenous Textiles”, y Tania Pérez-Salas, en la categoría de performance y actuación, con “Ex-Stasis”.

