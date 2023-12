Artistas mexicanos crearon obras para iluminar la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Se tratan de trabajos de Stefan Brüggemann, Miguel Chevalier y Jose Dávila que se presentan en el festival de arte lumínico Noor Riyadh.

El encuentro, que hoy llega a su fin, albergó la pieza “Obliteration (Make it Pop)”, que hizo el artista Stefan Brüggemann (nacido y radicado en la Ciudad de México). Se trata de una obra de gran escala hecha con un tubo largo de neón que se dobla y sobrepone para representar una línea dibujada apresuradamente; es reminiscente de las formas del Expresionismo Abstracto.

Por su parte, José Dávila creó para la ocasión “Luminous Whispers” (2023), una escultura conformada por cuatro piezas de hormigón, acero inoxidable, metal y luz. La obra tiene una serie de volúmenes de concretos situados uno encima del otro; a través de esto, Dávila aborda uno de su característico tema sobre el balance y la yuxtaposición.

Artista mexicanos “iluminaron” Arabia Saudita con su arte. Foto: Riyadh Art program.

Finalmente, Miguel Chevalier presenta “Magic Carpets – The Origin of the World” (2023), una instalación generativa e interactiva de realidad virtual que se extiende por el piso, cubriéndolo con una enorme alfombra interactiva de luz. “Inspirada en el mundo de la biología, los microorganismos y los autómatas celulares, esta obra presenta una gran cantidad de células que se multiplican, dividen y se fusionan. Cada dos minutos, un nuevo y colorido universo cobra vida bajo las pisadas de los visitantes, creando una pintura infinita de luz”, se explica a través de un boletín de prensa.

Noor Riyadh es el Festival de Arte y Luz Más Grande del Mundo que se lleva a cabo a lo largo y ancho de la ciudad de Riad y que fue lanzado en marzo de 2021. Para esta edición 2023 participó el curador mexicano independiente Pedro Alonzo y Jérôme Sans, curador francés que también trabaja en la galería OMR.

