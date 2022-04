Artista denuncia daño a su obra en museo de Durango

El artista plástico Jesús Castro Cril denunció que su obra titulada Calvario hipercúbico había sido dañada durante el traslado del Museo de la Ciudad a su taller, ambos ubicados en Durango. El lienzo había sido creado especialmente para la muestra Ciudad Permanente que se exhibió en el recinto del 1 de diciembre al 18 de marzo.

Castro Cril —quien estudió Artes plásticas en la Universidad Juárez del Estado de Durango y ganó el premio estatal de pintura “Guillermo Bravo Morán” en 2017— explica que cuando la obra le fue restituida el 1 de abril, la recibió con dos roturas en un perímetro general de 18x6.5 cm en la parte central baja. En el comodato con el Museo se estipulaba que ellos se harían cargo del cuidado de la pieza durante el tiempo de exhibición, lo cual, afirma Castro, fue un problema, pues el daño ocurrió días después de los estipulado en el comodato.

Christian Saucedo, director del Museo de la Ciudad, explica que desde un inicio hubo comunicación con el artista sobre el accidente causado por el impacto de otras obras empujadas por “una ráfaga de viento”, de acuerdo al testimonio de los empleados que realizaron el traslado. El funcionario señala que la gestión de la solución se atrasó por el protocolo a seguir y las actividades de Semana Santa.

El artista duranguense confirma que sí hubo comunicación, pero que decidió hacer la denuncia en redes sociales (el pasado 15 de abril) en cuanto se le notificó que había una negativa por parte del equipo jurídico del Museo para hacerse responsable de los daños a la obra.

“En un inicio estaba este discurso sobre que era difícil hacerse cargo (del daño) por la cuestión de las fechas y ahí fue cuando tuve la iniciativa de denunciarlo en redes”, explica el artista plástico y detalla que una vez publicada su queja en redes sociales, fue contactado por Patricia de la Cruz, directora del Instituto Municipal del Arte y la Cultura.

El lunes pasado fue cuando las autoridades y Castro Cril llegaron a un acuerdo: se respetará la cláusula del comodato que señala que el municipio pagará 50% del valor de la pieza, en caso de daños, para su reparación. Tanto Saucedo, como el artista, esperan que la procedencia del acuerdo ocurra en los próximos días.

Jesús Castro Cril explica que aún desconoce cuánto costará reparar la pieza, y señala que tras hacer la denuncia ha recibido varias ofertas para restaurar su obra, entre éstas, una de la Universidad estatal de Durango, opción a la que recurrirá, pues le gustaría poder recuperar la pieza para “moverla” (venderla) lo más pronto posible, pues aunque fue invitado para crear esta obra para el museo, él pagó los gastos para su creación.

Sin embargo, Castro Cril señala que no es la primera vez que ocurre un incidente del estilo en obras de arte a manos de autoridades del municipio, no sólo bajo la actual administración, sino en otros años porque es la “naturaleza” del manejo de la cultura en Durango, un estado donde, afirma, faltan recursos para instituciones culturales, para tener elementos como “un buen equipo de museografía y el equipo necesario para trasladar las piezas”.

“Era necesario hacerlo público porque evidencia un actuar que se viene repitiendo desde hace tiempo. Espero que sea la última vez que sucede, pero me parece difícil que así sea si uno no denuncia. (...) Tienen que sensibilizarse porque están en una institución que es una plataforma; uno como artista no puede estar batallando cada sexenio, cada trienio con estas cosas, debe cambiar”, declara Castro, quien agrega que también ofreció a las autoridades incentivar talleres para la dignificación de la labor del artista desde las instituciones.

Por su parte, Christian Saucedo, director del Museo de la Ciudad, aclara que bajo su administración es la primera vez que ocurre un accidente de esta naturaleza y niega que la causa de este daño sea la falta de recursos.

Cristian Castro Cril es artista plástico egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ha expuesto en Rumania, en la Bienal Internacional Gráfica IOSIF ISER, ganó el primer lugar en la Bienal Internacional de pintura y dibujo del Corredor Económico del Norte de México “Francisco Montoya de la Cruz” y el premio estatal de pintura “Guillermo Bravo Morán”.

También tiene un proyecto alterno de cerámica llamado Chan Cerámica.