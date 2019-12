“La exposición de Da Vinci Experience es una verdadera porquería, muy mal organizado, perdimos el tiempo sólo formados y no experimentamos la realidad virtual, compramos los boletos en línea y nos hicieron un cargo extra de $30, cuando por sí sola la entrada no vale la pena. No pudimos ver nada en los visores porque se ‘calentaron’ y ya no servían”.

El anterior es un testimonio publicado en Twitter que cuestiona la exposición Da Vinci Experience, que se presenta en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

No es la única crítica que aparece en esa red social; otros usuarios también han escrito que el recinto no tiene facilidades de acceso para personas con discapacidad.

La semana pasada, otro visitante comentó: “Está padre, pero le hace falta bastante. Además no servían cuatro visores de realidad virtual y sólo para ver había dos y esperando 30 personas. Vayan entre semana que seguro hay menos gente”.

En la red social, otros usuarios invitan a ver la muestra y los organizadores difunden sus contenidos y llaman al público a asistir.

La exposición se presenta en el marco de los 500 años de la muerte del artista italiano. Desde el 11 de diciembre abrió al público en el recinto de la UNAM. Se trata de una exhibición que se ha puesto en varios países de Europa, Asia y América Latina y que es presentada por la empresa italiana Crossmedia Group, que la anunció hace unas semanas. Esta realización cuenta con la curaduría de Roberta Barsanti, quien es directora del museo dedicado al artista.

Sin embargo, desde la primera semana hubo problemas con la exhibición porque las máquinas que formaban parte de la muestra no llegaron para la inauguración porque hubo problemas de aduana, según dijeron los organizadores en conferencia de prensa; estas máquinas sólo pudieron ser vistas por el público desde la semana pasada.

Da Vinci Experience propone un recorrido introductorio por las obras del artista y científico, una experiencia de realidad virtual que lleva al usuario a conocer el mundo de algunos de sus inventos y su espacio de trabajo, y un espacio de inmersión donde se pueden apreciar sus obras en proyecciones de 360°.

La muestra, que se levanta sobre un área total de más de 500 m², se puede ver en distintas salas del Palacio de la Autonomía, en la calle Lic. Primo Verdad 2, Centro Histórico. El ingreso cuesta $95 al público en general y está abierta de lunes a domingo 10 a 19 horas.

Da Vinci Experience propone vivir de manera experiencial las ideas, inventos y creatividad del artista italiano. La muestra invita a conocer todo su mundo, desde dónde vienen y cuáles fueron sus ideas, sus bocetos, su manera de investigar y cómo logró realizar sus grandes pinturas, con todos sus misterios. Se presenta algunos de sus inventos reproducidos a escala.

La exposición estará abierta hasta el 16 de febrero en el recinto universitario.