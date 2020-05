"Coronelvirus", una muestra a puerta abierta en tiempos de pandemia

El equipo de la galería Licenciado lo ve como un acto de resistencia, un manifiesto, un desafío. No llaman a no cumplir con la demanda de quedarse en casa, lo que están haciendo es invitar al público a que, con todas las normas de sana distancia y prevenciones, vaya a la galería y conozca su más reciente exposición.

Es una colección de pinturas de Lucio Muniain, 20 retratos de personajes del mundo militar mexicano encarcelados o en proceso de juicio, un ejercicio que artista y galería han enmarcado con el acertado nombre de “Coronelvirus”.

Licenciado (ubicada en Tabasco 216, colonia Roma) aún en tiempos de pandemia inauguró el 22 de abril la exposición de Muniain; “Coronelvirus” es una muestra de arte conceptual que trae a estos tiempos uno de los temas más fuertes de la realidad mexicana y que a la vez le plantea al público una invitación a asistir a la muestra, conocer la obra de este artista y tomar conciencia de la importancia de que el arte no sea un lenguaje para vivir sólo a través de las tecnologías digitales.

“Estamos tratando de canalizar toda la energía en los procesos de creación y apoyo a los artistas, dice el galerista Gonzalo Méndez, creador de este espacio.

“Coronelvirus” es definida por Méndez como una denuncia de un estado de realidad: la situación de coroneles, generales, tenientes, capitanes del Ejército que en el proceso de desempeño de sus funciones fueron corrompidos por el narcotráfico.

El público puede enviar un mensaje al correo electrónico a [email protected] y programar con Luciana Villegas, directora de la galería, una visita, que por obvias razones será de una o dos personas.

“Como migró todo a la red, el arte se vuelve de conferencias en Zoom o live en Instagram; independiente de que hayamos colgado el material en redes sociales, como en Instagram donde está el video de la exposición, en Licenciado queremos hacer un esfuerzo físico, sin que nadie corra riesgos y no limitarnos a hacer lo que todo el mundo, que es vivir el arte solo en lo digital. No se pone en riesgo a nadie, es un acto de resistencia. Es un esfuerzo, es un manifiesto de nosotros. Incluso, pusimos la fecha de cuándo se inauguró pero está abierta la fecha de cierre porque no sabemos cuándo va a ser. Es la incógnita a la que nos enfrentamos todos”, explica la directora en entrevista telefónica.

Gonzalo Méndez define la exposición de Lucio Muniain como “una forma de entender la realidad de México donde los encargados de protegernos son los principales responsables de esta condición que vive el país”.

El 22 de abril, en la galería, el director, el artista –que dio un concierto pues es bajista-, una amiga que hizo las veces de público y un mesero encabezaron la apertura simbólica de la muestra.

“Fue una función vital, presencial no fue una manera de desafiar las normas, fue una forma de decir no queremos convertir el arte en algo virtual. Aunque sean tiempos oscuros, aunque sea un arte de tiempos oscuros no queremos dejar de experimentar el arte”, enfatizó Gonzalo Méndez.

La muestra está compuesta por 20 retratos, y 17 de los personajes hoy se encuentran presos por actos de corrupción.

“Creímos que era un momento adecuado no hay un interés de otro tipo mucha gente me decía que es un momento en el que tenemos que enfocarnos en lo poético, lo hermoso, lo estimulante y no en estas cosas tan duras, pero yo creo que tenemos que ver nuestra realidad no debemos dejar de verla para hallar caminos de transformación; tenemos que mirarla. No es mi interés provocar, como dicen otros galeristas, lo que yo quiero es provocar una reflexión donde vivimos”.

Gonzalo Méndez recuerda que en sus exhibiciones Licenciado ha abordado temas que no son muy cómodos: “No nos gusta el sensacionalismo para nada, pero si es imposible ignorar nuestra realidad, y el trabajo de Lucio ha sido muy orientado a satirizar la realidad cotidiana de México; su trabajo siempre es consistente”.

