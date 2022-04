Arte ucraniano en la “Semana bien rica”

La octava edición de la feria de arte Material dio por iniciada la “Semana bien rica”, una alternativa a la ya conocida Semana del arte, que se lleva a cabo en febrero. El evento, que tiene nueva sede en Sabino 369, Santa María la Ribera, alberga arte contemporáneo de galerías nacionales e internacionales, una de ellas es Voloshyn, galería de arte ucraniana que contó con una invitación especial.

Nuria Richards, representante de Voloshyn, explicó en entrevista que el stand fue donado por Material, donde se exhibieron las obras de tres mujeres: Eve and frog (2016), una pieza textil de Anastasiia Podervianska; From the Polar Bear Swimmers (2007), de Lesia Khomenko, y Canvas with Naked Woman, de Kateryna Lysovenko.

Richards explicó que el dinero recaudado por las obras, valuadas en 3 mil 500 dls, 21 mil dls y 8 mil 500 dls, respectivamente, será destinado directamente a las autoras para apoyar su labor artística y sus necesidades individuales. “Las artistas siguen en comunicación con la galería, se han podido hacer exhibiciones grupales en Miami”, señala.

Estas obras ucranianas llegaron a la Ciudad de México por la colaboración que se hizo entre el gremio artístico; el coleccionista Omar López Chajud, que trabaja en Nueva York y Miami, hizo contacto con la galería Tiro al Blanco, de Guadalajara, la cual conectó finalmente con Material.



La nueva sede de la Feria, que alberga arte contemporáneo, está en Santa María la Ribera. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

El espacio en el que Voloshyn se ubica en Kiev funge actualmente como un refugio para los artistas y empleados de la galería que no han podido salir del país; irónicamente, el edificio en el que se encuentra sirvió como refugio contra bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la galería envía materiales de arte a los creadores para que puedan seguir haciendo creaciones en estos tiempos de guerra: “Hay que entender que esa es su práctica, es algo que ellos están tratando de mantener”.

Pero este no es el único proyecto artístico con labor social que realiza Material.

El artista Theo Michael cuenta con un espacio privilegiado para exponer sus esculturas y mosaicos. El stand tiene como título “Arte para Theo” y fue donado para el artista, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer orofaríngeo. Precisamente, el espacio de exhibición fue donado por sus amigos y compañeros artistas. Las ganancias de las obras, cuyos precios oscilan entre los 2 mil y los 9 mil dólares, serán usadas para su tratamiento médico.

Además de las 60 galerías y los 10 proyectos, Material cuenta con una edición satelital de Index Art Book Fair, un espacio con 18 expositores, entre editoriales de arte y librerías, donde se encuentra otro proyecto con sentido social: Tlacuilo, una biblioteca que en esta ocasión ofrece una amplia colección de libros de ciencia ficción al puro estilo de Isaac Asimov. La peculiaridad de este proyecto, fundado por el artista Pedro Reyes y su amplia biblioteca personal, es que basta con dar tu nombre, número telefónico y correo electrónico para realizar un préstamo: “Nos basamos en la confianza del lector, aunque no lo creas, siempre regresan el libro, aunque sea cuatro meses después”, dijo Giacopo Orozco, quien atendía el stand de Tlacuilo.

La Feria Material concluye el domingo 1 de mayo.