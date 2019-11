Ana Francis Mor en el país de los 131 periodistas asesinados

En un país donde de 2000 a la fecha, según cifras de Artículo 19, han sido asesinados 131 periodistas, no es ningún chiste que la directora Ana Francis Mor salude en una conferencia a los periodistas con un comentario por demás fuera de lugar: “Muy buenos días compañeras y compañeros de la prensa, siempre es un placer verlos con vida”. El comentario —que a nadie causó gracia— fue expresado en la presentación del evento “Tengo un sueño”, de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura, del cual ella es directora escénica. Por cierto que al revisar el elenco que participará en el evento, de nueva cuenta resalta que son los mismos integrantes que hemos visto en Los Pinos, el Cervantino y hace más de un año en la presentación del proyecto de la entonces futura secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. En el grupo figuran además de Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Horacio Franco, Arturo Márquez, Regina Orozco... Como que falta renovar nombres ¿no?

La paridad no se consigue con trampas

Ayer informamos que la Coordinación Nacional de Teatro alteró los resultados de la Convocatoria de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes y en nombre de la paridad de género incluyó un proyecto que no fue dictaminado por el Consejo Asesor de Programación. Un tema grave sin duda, y no es el primero. Hace meses, la Coordinación Nacional de Literatura también cometió una irregularidad al abrir las plicas de premios nacionales de literatura y también lo hizo, nos dicen, en búsqueda de la paridad. Y no, señoras y señores, la paridad no se consigue a través de la ilegalidad, lo que han hecho es afectar, en este penoso caso, a las creativas de Pequeña Bruja porque ahora su inclusión como beneficiarios puede leerse como un favoritismo sólo porque está dirigido por una mujer y no por sus méritos artísticos, y la suspicacia puede guiar a que son cercanas a los organizadores. A la coordinadora de Literatura le costó la chamba su audacia, ¿y a la coordinadora de Teatro?