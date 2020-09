AMLO descalifica a artistas, científicos e intelectuales

Luego de que el jueves se difundiera un desplegado firmado por 650 intelectuales y científicos en el que pidieron al Presidente que pare los ataques contra la libertad de expresión, el titular del Ejecutivo afirmó que está garantizada la libertad de expresión, e incluso dijo que los firmantes son los que deberían ofrecer disculpas, porque callaron ante el saqueo del país.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a ese grupo de intelectuales “conservadores” de vivir por cinco sexenios al amparo del poder público.

En el desplegado se pidió al Presidente que pare los ataques contra la libertad de expresión ya que consideraron que está bajo asedio y que con ello “está amenazada la democracia”.

Sin embargo, el Presidente criticó que el desplegado salió en toda la “prensa conservadora, grupo que apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque callaron cuando se saqueó al país”.

Agregó que es demostrable que los firmantes eran “bien atendidos” por el gobierno.

“Cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera, pero nosotros no vamos a censurar ni a perseguir a nadie y siempre van a tener garantizadas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban que censuraron Gutiérrez Vivó y a Carmen Aristegui, y que mantenían una política de control absoluto de los medios, pura prensa vendida o alquilada con honrosas excepciones”.

El mandatario celebró que se dé un debate, pero le pidió al poeta Gabriel Zaid, uno de los firmantes del desplegado y a quien definió como “muy inteligente, pero conservador”, que ponga sobre la mesa los periódicos y los analice.

“Porque a pesar de su conservadurismo lo considero honrado. Que ponga todos los periódicos y vea la forma tendenciosa en que se hace periodismo en México y que me conteste, no se lo pido a Krauze y (Héctor) Aguilar porque esos tienen otro tipo de actitudes. Que (Zaid) nos diga si hay libertades o no”.

Reiteró que nunca en la historia se había atacado tanto a un presidente desde Francisco I. Madero. “Desde la prensa conservadora, escritores conservadores, intelectuales conservadores, poetas conservadores, nada más es cosa de saber. Gabriel conoce perfectamente el comportamiento de Díaz Mirón y se ofrecía a ir a luchar en contra de Madero y le aplaudía hasta arrastrarse a Victoriano Huerta”.

Agregó que el país vive momentos interesantes, no de confrontación, ni de odios, sino de definiciones. “No hay odio, lo que hay es honestidad intelectual y honestidad en lo económico, se acaba la corrupción”.

“Ellos (los firmantes) se dedicaron a aplaudir, a quemarle incienso a los gobiernos neoliberales; ahora es otro tiempo, pero qué bien, porque así podemos ayudar a que se desarrolle más la conciencia cívica”, dijo.

Tras las declaraciones del mandatario, en Twitter algunos de los firmantes emitieron algunos comentarios, como Claudio López Guerra, catedrático del CIDE, que dijo: “Un presidente no sólo tiene la facultad, sino el deber de responder ante cuestionamientos. AMLO hace lo opuesto: evita rendir cuentas descalificando personalmente a quienes impugnan sus acciones. Los medios críticos como enemigos del pueblo. Cosas de autócratas. Por eso firmé”.

Además, por la tarde fue tendencia en redes el nombre de una firmante, "Patricia Stillman", quienes usuarios identificaban como una actriz de EU ya fallecida, pero EL UNIVERSAL investigó y sí existe; Patricia Stillman es una científica que estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Con información de Alida Piñón