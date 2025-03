La artista brasileña Adriana Varejão (Río de Janeiro, 1964) presenta su primera exposición individual en un museo en Estados Unidos, que tiene lugar en la Hispanic Society, en Nueva York. Adriana Varejão: Don’t Forget, We Are From the Tropics es el título de la muestra donde la creadora presentará una serie de platos de cerámica gigantes hechos especialmente para esta ocasión.

La artista, quien se presentó en el Museo Tamayo en 2019, explica que el título de la exposición es una frase, un poco modificada, de la escultora moderna Maria Martins. “No fue muy reconocida, sino hasta ahora. Ella conoció a Duchamp, fue diplomática y tuvo muchas exposiciones en Estados Unidos, pero fue hasta hace poco que se empezó a reconocer su trabajo. Soy una gran admiradora de su trabajo”, explica Varejão en entrevista con EL UNIVERSAL.

Si bien Martins no conoció la Amazonía, su arte estuvo relacionado a su “exuberante” vegetación y a los mitos de la zona, explica la artista que justo ese es el punto de conexión entre las dos.

La serie de platos los empezó Varejão en 2009, a partir de su investigación con las personas Yanomami, un pueblo originario de la selva amazónica. Es una serie que ha trabajado de forma pausada, donde había creado 12 piezas y algunas las presentó en la Bienal das Amazônias (2023). Ahora con esta exposición neoyorquina suma cinco platos más, que le llevó un año crearlos.

Las obras tienen elementos tridimensionales y están pintados al frente y detrás, donde hay patrones algunos inspirados en las cerámicas de los pueblos indígenas, como la marajoara, “cerámicas que no se exhiben en muchos museos estadounidenses”, agrega la artista, quien trabaja temas como el colonialismo y la ecología.

Bajo esta línea de “decolonizar”, Varejão también intervendrá la estatua “El Cid”, que está en la Hispanic Society, con una sucuri, una anaconda de la Amazonía hecha de fibra de vidrio que envolverá a la escultura de bronce.

“Estará con la boca abierta, muy cerca de la cara (del Cid), como instaurando un orden distinto, uno de la naturaleza y de poder salvaje. (…) La anaconda está cuestionando el poder de este hombre sobre el caballo, un hombre que controla la naturaleza, que también tiene una bandera, así que es un patriarca, todos estos son conceptos de la masculinidad que de repente se ven interrumpidos por una anaconda. Creo que ese es un buen mensaje para estos tiempos”, declara Varejão, quien considera que en esta ocasión sus obras no son tan políticas como acostumbra.

“La Hispanic Society es un gran lugar, con su arquitectura barroca y su colección increíble de cerámicas, muchas de las que conocía sólo a través de los libros. Sin embargo, muchos sólo van a ver a Sorolla o a Goya”, dice la artista.

El arte contemporáneo no era su fuerte, hasta que el año pasado el recinto creó un programa para este tipo de obra y es donde participa la brasileña. Adriana Varejão: Don’t Forget, We Are From the Tropics inaugura el 27 de marzo en The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L), en Nueva York, y estará abierta hasta el 22 de junio.