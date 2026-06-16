La obra La reta mundialista. Cascarita de improvisación es, en palabras del coordinador del proyecto, Matías Gorlero, un espectáculo de improvisación donde va a jugar un equipo teatral contra otro, “solo que le quitamos toda la parte como protocolaria e institucional y lo planteamos como si jugáramos en el barrio, como cuando salíamos de chicos a echar la cascarita en la calle”. Los nombres, títulos, lugares, personajes, situaciones y todo lo que se desarrolla es decidido por las y los improvisadores a partir de propuestas de los espectadores, explica Gorlero.

Desde que el público ingresa al teatro, el elenco lo recibe, lo conduce a la butaca asignada y le hace ciertas preguntas: ¿qué te gustaría estar haciendo con tu vida en este momento?, ¿en qué lugar nunca te gustaría estar? También hay ejercicios donde lo que se pide es un género y no un lugar o persona.

Dos equipos de actores van cobrando forma así. Compiten e improvisan, presentan alrededor de 14 historias y el ganador es decidido por los aficionados al teatro. Así en cada función se va desarrollando en las etapas que sigue un mundial (octavos de final, cuartos de final). Además, en cada función a los grupos se les asigna algunos de los equipos peor calificados.

“Lo que avanza es la camiseta, porque cada improvisador defenderá distintas camisetas según el público lo decida en las funciones. Estos equipos que seguramente no tienen posibilidad de ganar una copa de la FIFA, aquí sí van a tener la posibilidad de hacerlo”, abunda Gorlero y explica lo que le gustaría que el público experimente al ver La reta mundialista.

“Primero que sienta, literalmente en el estómago, el vértigo de aventarte al vacío. Que entienda, a partir de la primera improvisación, que nada está escrito, que todo está siendo en el momento, que esa función es única e irrepetible y atesore eso. Que diga: esto que veo hoy, igual que un partido de fútbol, nadie lo volverá a ver”.

Sobre la reflexión que le ha dejado a los actores hacer esta obra, el coordinador afirma que existe un universo de juegos y retos de improvisación, por lo que primero tuvieron que llevar a cabo un primer filtro y decidir cuáles son los que más les podían funcionar para este proyecto, por tratarse de ejercicios relativamente más inmediatos o ágiles. “Y porque hay una conexión más rápida con lo que la gente plantea y se identifica a partir de lo que le sugirió éste”.

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En segundo término, hay actores que empezaron a hacer improvisación hace 25 años, ¿qué significa hacer improvisación en el presente más allá del vértigo de entrar a un espacio escénico sin saber con certeza qué se hará?, ¿hacia dónde vamos a llevar la improvisación?, se pregunta. “Seguramente un par de funciones frente al público, ya nos darían una mayor respuesta. Pero en estos ensayos, puedo decir que es eso: el filtro de todo lo que se puede hacer en la improvisación, lo que creemos que funciona en este formato deportivo que debe tener vértigo y agilidad”.

La obra se presenta en el Foro La Gruta del 18 al 21 de junio, y en el Teatro Helénico el 27 de junio, y el 4 y 11 de julio. La dirección es de Ricardo Esquerra y Carlos Aragón, y en el elenco están Alberto Lomnitz, Ángel Enciso, Carlos Aragón, Juan Carlos Medellín, Pilar Villanueva, Ricardo Esquerra y Yuriria del Valle.

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