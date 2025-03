Estudiar Actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM ha sido una de las más grandes bendiciones de mi vida: no sólo tuve la posibilidad de acceder a la mejor formación matemática en México sino también a la mejor escuela para conocer a mi país y a mi gente. Si volviera a nacer 100 veces, 100veces volvería a instruirme en la UNAM.

Gracias a mi paso por la Universidad Nacional he tenido grandes y hermosas oportunidades. Hice una maestría en Econometría en la Universidad de Manchester. Ingresé al CIDE como investigador y fui director de Matemática Aplicada. En mi año sabático inicié el doctorado en Econometría en la Universidad Nacional de Australia y lo terminé gracias a una beca de la misma institución para obtener el grado de PhD. Volví al CIDE por un corto periodo y luego me incorporé al sector financiero. Sin embargo, siempre he mantenido nexos con la academia y sigo a la fecha impartiendo clases en el ITAM, tras 45 años de docencia entre esta casa de estudios, el CIDE, la UNAM, el Colegio de México y la Ibero, que, además, publicó mi texto Análisis Econométrico Dinámico.

En el campo financiero fui director adjunto de Investigación y luego director de Análisis en Operadora de Bolsa, en la época de la banca nacionalizada en que el sector bursátil constituyó una banca paralela. Participé en el proceso de compra de un banco y, tras un corto paso por la Banca Privada, me incorporé a la mesa de trading, a cargo del área de Derivados. Tuve la suerte de formar uno de los primeros equipos que operaron derivados en México a través de la emisión de warrants en la BMV y de instrumentos privados colocados offshore. Me atrevo a decir que éramos el grupo más activo y creativo en la emisión de warrants en la BMV, con más de 300 emisiones. En el offshore colocamos un instrumento histórico: el Nafta Warrant, una opción tipo chooser sobre un portafolio de acciones de la BMV para los inversionistas que quisieran cubrirse de las posibilidades de que se finalizaran con éxito o sin él las negociaciones del TLC con Estados Unidos y Canadá, convirtiendo a posteriori su opción en un call o en un put, respectivamente. Asimismo, fui presidente del Comité de Derivados de la AMIB y me tocó trabajar en el equipo que fundó la primera y única bolsa de derivados en México, el MexDer, y su cámara de compensación y liquidación, Asigna. Allí tuve los cargos de presidente del Consejo y director general. Tras dejar el sector financiero, me he mantenido como consejero independiente de ambas instituciones, así como de la Contraparte Central de Valores desde su fundación. También publiqué un libro de derivados con Gloria Roa como coautora.

La siguiente etapa de mi vida consistió en asociarme con Jaime Serra Puche y sus principales colaboradores en la negociación del TLC en el despacho SAI, Derecho & Economía. Aquí sigo, dedicado a la Banca de Inversión. En SAI fuimos los creadores de lo que hoy es el mercado de CKDs, FIBRAS y CERPIS, con la colocación en la BMV de un instrumento estructurado para fondear a la empresa Santa Genoveva –un negocio forestal de teca–, el cual fue el primero en el que las Afores pudieron invertir en proyectos privados no listados.

Hoy día continúo mi participación como consejero independiente en los Consejos de MexDer, Asigna y Contraparte Central, la Operadora de Fondos de Nafin, EFIM y Becle (propietaria de Tequila Cuervo). También me mantengo informado acerca de mi Alma Mater gracias a la Fundación UNAM, que hace una gran labor para conservar el contacto con los exalumnos de esa gran Universidad.

Tengo muchas cosas aún por escribir y por terminar, y espero que me alcance el tiempo para ello…

Socio de SAI, Derecho & Economía