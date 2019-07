Viendo más allá del cielo

#LaVozDeLosExpertos

“Oh dark, dark, dark, amid the blaze of noon, Irrecoverably dark, total Eclipse Without all hope of day!” –John Milton.

Los inventos de hoy pueden eclipsar los avances del pasado, y las problemáticas de hoy se suelen comparar con las del pasado sin estar bajo el mismo contexto. Vivimos una época en la que personas fundan empresas para la exploración espacial, pero antes las hubo para la exploración de nuestro propio planeta... Siempre se puede invertir más en el conocimiento, pero también debemos saber cuánto seguir invirtiendo en el desarrollo sostenible de nuestra humanidad y planeta.

Entre los avances tecnológicos de nuestra generación, encontramos que hemos logrado convertir la energía en un método de enlace entre casi todo ser humano. Ahora estamos invirtiendo en su estabilidad entre el IPv6, la red 5G y los enormes centros de datos que almacenan y procesan miles de millones de documentos con información personal y empresarial por minuto. El futuro es prometedor y alarmante. Tenemos sueños alcanzables, aunque hay debates que hacen parecer que vamos lentamente. Pero llegaremos a un mayor desarrollo social con mucha probabilidad.

Sin embargo, hace falta agregar humanismo al crecimiento inaudito. La clave está en la colaboración (más allá de la queja o las posturas). En el arranque de este año se desataron conversaciones que impactarían parte del desarrollo global. Una de ellas fue la del bloqueo de empresas de Estados Unidos para ofrecer su software o hardware a empresas de China, Aunque se dio vuelta, esto abrió posturas, más que colaboraciones.

Por supuesto, que hay partes sociales y humanas que tienen que ver con la postura de cada quien ante la manera en la que se debe vivir. Tenemos a los idealistas que quieren poner satélites que permitan conectividad para la mayoría hacia 2027. Las antenas 5G podrían hacer que más y mejores dispositivos y automatizaciones sucedan.

La capacidad de procesamiento de las máquinas puede ayudar a que muchas decisiones burocráticas de abastecimiento sean automáticas. Esto no será bien visto por muchos, en especial los que reciben un sueldo o posición de poder por ser quienes tomen dichas decisiones... Esa es una conversación que se debe empezar a tener.

Hay que evitar caer en las rencillas conforme más mensajes (largos o cortos) suceden sin estar presentes en las consideraciones de contexto, interés, experiencia de vida que debemos considerar. Conectarnos involucra responsabilizarnos, sin importar el #ruidoblanco de nuestra subjetividad, abriendo canales de discusión y foros (¿redes sociales?) con los aprendizajes que sirvan, para que muchos más aprendan antes de cometer los mismos errores.

Los conocimientos de humanidades tienen un espacio fundamental en el desarrollo tecnológico y científico dentro de nuestra presencia y modificación del planeta (y los planetas subsiguientes a los que lleguemos). La conectividad enfocada al diálogo y el aprendizaje sin objetivos trimestrales también se tiene que nutrir. ¿Quiénes serán las personas que, además de darnos tecnología, nos den una guía humana?

Espero que no sean los mismos que deporten de su planeta a personas de un planeta que se está quedando sin calidad de vida porque las generaciones pasadas tomaron decisiones desinformadas sobre el uso de sus recursos.