Nace la World Spirits Alliance

Esta semana inició operaciones un organismo que representará los intereses de productores de bebidas de Tequila, Baijiu de China, Cachaça Brasileño, IMFL Indio, Cognac y whiskies de comercio internacional como el Whisky Escocés, Whiskey Irlandés y el Bourbon Americano, sólo por nombrar algunos productos espirituosos, bajo el nombre de World Spirits Alliance (WSA).

Se trata de una iniciativa de productores y organizaciones de bebidas espirituosas de todo el mundo que unieron esfuerzos para dar vida a esta asociación de comercio internacional. Así las cosas, la WSA representará los puntos de vista y los intereses del sector de bebidas espirituosas a nivel internacional.

Rodolfo González, quien encabeza la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, fue designado como primer Presidente de la World Spirits Alliance. Entonces los tequileros serán quienes establezcan las bases de esta asociación, que por cierto, les tomó muchos años de cooperación y ahora surgen como una voz para el sector de los destilados que se elaboran en diferentes puntos del planeta.

La primera tarea de la WSA será actuará como socio e interlocutor representativo ante organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También deberá buscar la eliminación de barreras arancelarias, no arancelarias e impuestos discriminatorios que impiden el impulso de intercambios comerciales a nivel global y sobre decir que se espera mucho de este organismo para poner un alto a la venta de alcohol ilícito.

WSA pretende convertirse en la plataforma común para el intercambio y tener un cuerpo representativo que permita comentar sobre temas de relevancia mundial, particularmente en las áreas de comercio y política regulatoria, y generar un entorno positivo para el sector.

Será Marie Audren, de Spirits Europe, quien fue nombrada secretaria general de la WSA, la responsable de empujar una agenda que consolide a las bebidas espirituosas a que se disfruten responsablemente en todo el mundo, que generen más empleos, contribuyan al crecimiento económico e ingresos fiscales en los países donde se producen.

Este anuncio se da en momentos en que en muchos mercados de todo el mundo las bebidas espirituosas están sujetas a impuestos y están más reguladas que otras bebidas alcohólicas, y enfrentan barreras comerciales que solo son aplicables, o se aplican de manera más excesiva, a las bebidas destiladas.

Hay mucha expectativa tras este anuncio debido a que la membresía de la WSA incluye asociaciones comerciales y productores de bebidas espirituosas de todo el mundo con organismos como la Spirits Europe, Asia Pacific International Wines & Spirits Alliance Limited; Cámara Nacional de la Industria Tequilera; The Scotch Whisky Association; Association of Canadian Distillers; Pernod Ricard; Diageo; International Spirits & Wines Association of India; Japanese Spirits Liquor Makers Association; Brown-Forman; Distilled Spirits Council of United States; Spirits New Zealand; Rémy Cointreau; Beam Suntory; Spirits & Cocktail Australia; Campari y Edrington.

AGENDA TEQUILERA.- En el Museo Nacional del Tequila, ubicado en la calle de Ramón Corona #34, en el Pueblo Mágico de Tequila Jalisco, se montó esta semana la exposición del artista Juan Carlos Santoscoy titulada: “La pureza del agave”.