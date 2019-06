Libro bomba no asusta a AMLO

La noche del miércoles pasado, como usted sabe, llegó un libro bomba a la oficina de la senadora morenista Citlalli Hernández, quien resultó con heridas leves. El hecho, en pleno corazón del edificio de la sede del Senado, que ahora reforzó sus puntos de seguridad. Sin embargo y pese al acontecimiento ocurrido en la Cámara de Senadores, el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador no endureció los protocolos de seguridad. Nos cuentan que el tabasqueño recibió cartas, documentos, folders y regalos de mano de sus seguidores y ciudadanos que asistieron a la entrega de programas y apoyos en giras por Tlaxcala y Veracruz. La ayudantía del presidente, como en otros eventos, metió todas las peticiones en las acostumbradas bolsas negras que lleva consigo a los eventos. Pero de ahí no pasó y AMLO siguió muy pegado a la gente, a los pobladores, como es su costumbre, muy confiado en el pueblo bueno…

La bancada de tres tristes amarillos

El grupo parlamentario del PRD en el Senado, que lidera Miguel Ángel Mancera Espinosa, no está en peligro de extinción, como muchos habían considerado a partir de la salida de Leonor Noyola Cervantes y la anunciada renuncia del rockstar Juan Zepeda, lo que reduce a tres el número de integrantes de la bancada, cuando una fracción debe constituirse con cinco legisladores. Ante la mesa directiva de la cámara, nos dicen, don Miguel Ángel aplicó sus conocimientos jurídicos: los grupos parlamentarios se instituyen en la fundación de la Legislatura y no hay cambios en los seis años de funciones. Así, logró que el presidente del Senado, el morenista Martí Batres Guadarrama, reconozca el feudo perredista, pase lo que pase. Don Martí, nos comentan, aplicó también un criterio político: la importancia de la pluralidad que se expresó en las urnas y se refleja en el pleno de la Cámara Alta. Quedará la bancada de los tres tristes amarillos…

Sin focos rojos para las elecciones

Las autoridades electorales mencionaron que no ven ningún foco rojo para las seis elecciones que están en la agenda dominical, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. Sin embargo, nos dicen, hay una real preocupación, tanto en el Instituto Nacional Electoral y en la fiscalía de delitos electorales, la Fepade, en algunas zonas calientes de las entidades en juego. Nos dicen que no ven una coordinación en seguridad para el domingo por la violencia en algunas plazas. Y en lo político, los ojos estarán puestos en los comicios poblanos y bajacalifornianos, porque el PAN se estará jugando dos gobiernos estatales muy pero muy importantes. Por ejemplo, la permanencia azul de 30 años en Baja California. ¡Hagan sus apuestas!

Los primeros comicios en la 4T

Nos cuentan, por cierto, que en el marco del proceso electoral del 2 de junio, diputados y senadores se reunieron con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, para dialogar sobre su participación como observadores en los seis estados donde habrá contienda. Nos comentan que en la reunión, don Lorenzo les dijo que contarán con el apoyo, y que si gustan, tendrán acceso al programa de monitoreo del INE en tiempo real, a fin de que le den seguimiento y solución a cualquier tipo de incidencias o quejas que lleguen a las manos de los legisladores. Todo listo pues para los primeros comicios en la era de la 4T.