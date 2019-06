Ruben Dario en uno de sus mas bellos poemas dice:

Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer.

En Roland Garros, como en cualquier torneo de los 4 del Grand Slam, que reúnen a 128 jugadoras y 128 jugadores en los cuadros finales, todo esto después de los torneos de calificación donde participan muchos mas, se logra ver ese divino tesoro que es la juventud en todo su esplendor.

Muchas veces me comentan porque no maduran los jóvenes en el caso de Thiem (25), de Zverev (22), de Tsisipas (20), de Medvedev (23), Kachanov (23), Shapovalov, y otros mas que vienen empujando fuerte. A esto diría yo "ya maduraron" y ademas ya están muchos de ellos entre los primeros del mundo, en los "Top Ten", y en cualquier momento empezaran a ganar torneos de Grand Slam como lo hicieron los Tres Monstruos.

¿Qué les falta...? Bueno, primero que Roger, Nole y Rafa se quiten del camino y como siguen triunfando para que se retiran y como dice Roger "Para que me retiro si me encanta jugar". Segundo, para ganar torneos de Grand Slam se necesita experiencia y saber ganar partidos a 3 de 5 sets y se requiere mucha condición física, saber administrarse ,planear y estructurar las estrategias de juego contra cada adversario y, en el mayor de los casos, el divino tesoro no puede sustituir a la experiencia. Y tercero, en el tenis muy difícilmente veremos en el futuro próximo a tres luminarias, Tres Monstruos como Federer, Djokovic y Nadal compitiendo al mismo tiempo.

En las mujeres, en los torneos de Grand Slam es diferente, y el poema de Ruben Dario aplica muy bien ya que las jovencitas están teniendo un gran desempeño avanzando y derrotando a las de mas edad.



Serena de 37 años tendría que leer el poema de Ruben Darío que le confirma que la Juventud es Divino Tesoro y que Sofia Kenin, de solo 20 años de edad, nacida en Rusia y radicada en Florida, fue mas fuerte, mas rápida y mas acertada que la veterana, maxima ganadora de títulos de Grand Slam. Serena comento "Kenin jugo increíble" .

Serena indicó que no esta en su mejor momento, sin embargo, como una eterna luchadora que es, insistirá en ganar otro torneo de Grand Slam que bien puede ser Wimbledon, pero como se ve cada vez esta mas lejos de esa posibilidad.