Cachan a diputado oaxaqueño haciendo “copy paste”

Desde la tierra del mezcal, nos platican que el diputado local Saúl Cruz Jiménez (PT) se convirtió en objeto de señalamientos por lo que algunos consideran “falta de imaginación”. Todo se debe, nos explican, a que a don Saúl propuso en el Congreso de Oaxaca una iniciativa que busca regular la publicidad oficial en la entidad, pese a que ya existen leyes federales al respecto. La ocurrencia, nos dicen, le valió el rechazo de más de 40 medios locales adheridos a la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), quienes acusaron que no se les puede excluir del diálogo sobre este tema. A ello, nos comentan, se sumó que los integrantes de la ACO evidenciaron un presunto plagio a una propuesta similar de otra entidad, pues en el artículo 54 se menciona a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, por lo que no tardaron en criticar al legislador petista por ni siquiera tomarse la molestia de cambiar el nombre de aquel estado. ¡Auch!

Góber, ¿sin derecho a vacaciones?

Nos cuentan que en Chihuahua más de una ceja se levantó luego de que el gobernador Javier Corral (PAN) decidiera irse de vacaciones. El anuncio, nos detallan, fue hecho por el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, quién destacó que don Javier no tomaría las dos semanas de vacaciones que corresponden a los empleados estatales y solamente se ausentaría unos días. Sin embargo, nos señalan, el argumento no fue suficiente para calmar los ánimos ciudadanos, quienes a través de redes sociales despotricaron en contra del mandatario acusándolo de estar en permanente descanso y exhortándolo a no regresar. Al parecer, nos dicen, la popularidad del panista va en picada y esta vez no hubo una sola persona que lo defendiera, ¡vaya, ni los de casa!

Funcionarios, en primera fila para Feria de Zacatecas

Tras acaparar los reflectores por su line up de artistas internacionales, como Steve Aoki y Ricky Martin, nos platican que la Feria Nacional de Zacatecas —organizada por el exdiputado federal priista Benjamín Medrano Quezada— volvió a dar de qué hablar, al no contratar a ninguna empresa para vender las entradas, bajo el argumento de reducir costos. Sin embargo, nos hacen saber, la medida provocó la inconformidad de los interesados, quienes tuvieron que hacer largas filas para apartar sus boletos y reprocharon que las primeras filas de los principales artistas que se presentarán en el palenque ya estaban reservadas para funcionarios estatales. Y aunque, nos dicen, don Benjamín jura que fueron los empresarios quienes acordaron la mecánica y que existe transparencia, el público ya duda de su palabra.

Exrector tapatío va por nuevo partido

Nos dicen que el exrector de la Universidad de Guadalajara (UdG) Raúl Padilla López parece tener prisa con su nuevo proyecto político después de que su apuesta por el frente que encabezaba el panista Ricardo Anaya (PAN) se fue a pique y ante una posible ruptura con el gobernador Enrique Alfaro. El asunto, nos comentan, es que en esa institución varios profesores andan haciendo cabriolas para recabar las firmas necesarias a fin de que Hagamos, proyecto cuya cara visible son los diputados emecistas Mara Robles y Enrique Velázquez, finalmente se convierta en partido.



En la foto: Saúl Cruz Jiménez/ ARCHIVO EL UNIVERSAL