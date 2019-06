Regla de tres simple, de primaria

En época de propuestas, quiero que desaparezca de nuestro deporte la disciplina del “asalto en despoblado”.

Persigo un interés: hacer algo por nuestro deporte en aras de sumar y, al mismo tiempo, evidenciar de manera elocuente el daño que le están haciendo algunos. La atletocracia, la inclusión de la política en el deporte de México, se ha convertido en escándalo estos últimos días. Léase necesidad, ineptitud, descaro y corrupción.

Aprendí que Bulgaria está en Europa, que su capital es Sofía. Lo aprendí de niño y al tiempo lo apliqué. Hacía series de números en cuadrícula chica en segundo de primaria y “cantaba” las tablas de multiplicar.

Cuánto hemos cambiado. Conade: un boleto de avión a Santo Domingo no cuesta 37 mil pesos. Una habitación tampoco cuesta 34 mil 600 pesos. ¿Nos pueden mostrar a los curiosos los nombres, el propósito del viaje y el costo —uno a uno— de los boletos de avión y cada habitación? No quiero caer en el simplismo de una factura por el total de un viaje o una investigación periodística que cita que de hidratación cobraron 49 mil 900 pesos.

Me han dicho que Santo Domingo es muy bonito. Me he sorprendido del costo de un boleto de avión, que va de 823 a mil 147 euros, con dos escalas, pero ni así me da la cifra de 37 mil pesos.

Si contrataron una agencia y les cobra una comisión, el 28%, que me resulta aplicando una regla de tres simple, es oneroso.

El boleto más caro cuesta 24 mil 640 pesos. La comisión del 28%, en 21 boletos, nos da 522 mil 440 pesos. ¡Descarados!

Me gustaría ser quien contrate los boletos de avión para 600 atletas que van a los Panamericanos. Tratándose de mi país, lo hago gratis, exhibo uno a uno los boletos, que van de 573 a 916 dólares cada uno. En agradecimiento a la primaria Emiliano Zapata.

