Mientras más se remueve, más apesta

Están matando a la Gallina de los Huevos de Oro, Plata y Bronce. Una administración inoperante, pero también un desdén gubernamental, tienen al deporte de México pendiendo de un hilo.

Aquellas rencillas en las que salían airosos algunos de nuestros atletas pueden estar llegando a su fin, no porque reine el entendimiento y los buenos modales, sino porque la tendencia es llevarlo hacia una austeridad, no para sanear, sino para desaparecerlo.

Emerge el Rey de los Deportes. El Presidente destinó 350 millones de pesos al beisbol, después dijo que 500 para incluir caminata y boxeo. En ninguna de estas disciplinas destacó Ana Gabriela Guevara, quien no dudo que salga corriendo terminados los Panamericanos. Correr fue su especialidad y lo que bien se aprende, nunca se olvida. Ese correr ahora será por dignidad. Ha servido como una vocera más del régimen en el poder, en el que la culpa de la ineficacia e inoperancia es de los Gobiernos anteriores. Los entendidos sólo tienen que voltear a ver que ella fue invitada por Ebrard en 2008 a trabajar al

Gobierno de la Ciudad de México como titular de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud, y después a encabezar el Instituto del Deporte del DF.

Le gustan los reflectores y, por supuesto, también ella se ha beneficiado de esos nombramientos. Ana va a correr hacia su natal Sonora y —en una de esas— no duden gane la gubernatura.

Se rindió Ana, cuando la idea de que fuera titular de Conade era todo lo contrario, aunque nadie contó con que no todo lo que brilla es oro o, en este caso, plata.

Rebasada, no calificada y —por su bien y el de nuestro deporte— no va a llegar a la meta, porque tampoco sabe cuál es y en dónde está. ¿Qué de verdad no hay alguien calificado y capaz de tomar las riendas?

