Pese a que durante 11 meses el Sindicato único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS) renegociara sus prestaciones por contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impone su propia propuesta que reduce las prestaciones y presiona al sindicato para que la acepte:

“La propuesta de reducción presentada por hacienda se hace de manera unilateral, en fecha próxima a cierre presupuestal y bajo la amenaza de que no se podrá pagar en otro año si no se acepta”, se lee en un comunicado del SUTCIESAS.

En entrevista, Alberto Aziz Nassif, investigador del CIESAS, explica que el paquete de prestaciones es un contrato entre el Centro Público de Investigación y el sindicato y que se revisa cada dos años.

Explica que este acuerdo debe cumplir con algunas restricciones y reglas de Hacienda, que en este caso se cumplieron, por lo que la propuesta pasó todos los filtros: lograr el acuerdo con el CIESAS, de ahí fue aprobado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Sehciti) para que finalmente sea aprobado por Hacienda.

“Cumplió con todos los requisitos. De pronto llega una notificación de Hacienda restringiendo, sobre todo en cuatro o cinco de las prestaciones, completamente el monto. Entonces violentando toda la negociación, los 11 meses de negociación. Llega la orden de Hacienda de que se tiene que recortar todo ese paquete de prestaciones. El día de hoy entramos en periodo vacacional, regresamos hasta el 6 de enero, entonces Hacienda amenaza y dice que si no aceptan la nueva restricción, no se va a autorizar el retroactivo, porque se tiene que pagar el retroactivo de todo el año en las prestaciones”, explica Aziz Nassif.

El investigador y sus colegas no entienden el por qué SHCP cambió de opinión, pues si se tratara de un asunto para ahorrar dinero, la propuesta de la dependencia sólo ahorraría poco menos de un millón de pesos en 2026. “No es un monto mayor”, señala el investigador.

También ha desconcertado a la comunidad que, pese a cumplir con los requisitos, su acuerdo se haya echado para atrás tan repentinamente: “Hacienda que es el dueño del dinero, hace y deshace a su antojo, entonces eso sí es como muy arbitrario”.

Aziz Nassif explica que es la primera vez a la que se enfrentan a una situación así en el SUTCIESAS, aunque señala que en los últimos años, debido a la austeridad, cada vez es más difícil negociar las prestaciones, entre las que se encuentran apoyos de guardería, maternidad, transporte, lentes, educación, despensa, entre otras.

“Los últimos años han sido complicados porque por toda la política de austeridad se ha ido restringiendo mucho los recursos y los incrementos, ya tenemos un buen número de años en esa dinámica. Pero de pronto como violentar todo el proceso y romper la negociación y alterar todo por, digo, por un monto que ¿qué puede representar? Digo, en el conjunto presupuestal pues no significa prácticamente nada. No sabemos si hay intencionalidades ocultas, que quieran castigar a los centros de alguna manera, someterlos a una suerte de rigor presupuestal más estricto del que ya hemos tenido durante años”, se pregunta el investigador.

Este viernes por la tarde, algunos miembros del sindicato se dieron cita en las oficinas de SHCP para manifestarse y pedir un diálogo con las autoridades, aunque no hubo algún progreso.