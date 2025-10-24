En un encuentro que tuvo lugar en la Secretaría de Economía, Laboratorio Médico del Chopo, una marca perteneciente a Grupo Diagnóstico Proa, recordó la importancia de la salud y, en consecuencia, su compromiso con la sociedad mexicana. Por ello, el laboratorio médico participará en la décimo quinta edición del Buen Fin, con el objetivo de brindar promociones enfocadas en la prevención, el bienestar y el seguimiento de padecimientos crónicos.

Durante los cinco días del Buen Fin, Laboratorio Médico del Chopo ofrecerá hasta 35% de descuento en estudios participantes para que las personas que viven en nuestro país no dejen de atender lo más preciado: su bienestar.

A lo largo de más de 75 años, Laboratorio Médico del Chopo ha impulsado el cuidado de la salud; y es que, no solo ofrece estudios especializados de laboratorio, sino también una experiencia integral, garantizando certeza, precisión, compromiso y atención personalizada a cada paciente, para que viva más y con más plenitud.

Foto: Miguel Camacho

Laboratorio Médico del Chopo es el único laboratorio en México acreditado por el Colegio de Patólogos Americanos (CAP) en todas las disciplinas diagnósticas —alta, mediana y baja especialidad—, además cuenta con otras certificaciones que garantizan calidad, precisión y confianza en cada resultado, a través de su centro analítico.

Actualmente, Laboratorio Médico del Chopo cuenta con más de 680 sucursales distribuidas en 30 entidades de la República Mexicana. En ellas, las personas encontrarán más de 2,300 estudios clínicos y de imagenología, respaldados por una red conformada por alrededor de 500 especialistas, además de personal altamente capacitado, tecnología de vanguardia y procesos certificados de calidad y confiabilidad.

“Para Laboratorio Médico del Chopo participar en El Buen Fin 2025 es una ocasión para reafirmar nuestro compromiso con México y su economía. Seguiremos trabajando para construir un ecosistema de salud integral que continúe generando bienestar para todos”. Así lo expresó Rodrigo Graciano Palacios, director Corporativo Comercial y de Nuevos Negocios de Grupo Diagnóstico Proa.

Foto: Miguel Camacho

El laboratorio fundado hace más de siete décadas por el Dr. Carlos Pérez Moreno en la calle del “Chopo”, se ha convertido en el referente de varias generaciones en cuanto a estudios de apoyo al diagnóstico médico se refiere. Cuenta con las capacidades tecnológicas necesarias para ofrecer estudios tanto de laboratorio como especializados, a través del sitio www.chopo.com.mx, WhatsApp, el Centro de atención telefónica y la "App Chopo".

La App Chopo nació con el propósito de llevar la salud a cada rincón de México, como explicó Pricila Andrade Valadez, directora de Marketing, Comercio Digital y Omnicanalidad de Grupo Diagnóstico Proa, en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Los activos digitales son clave para acercar a la población salud y bienestar", expresó Andrade Valadez.

Según Pricila, la meta de Laboratorio Médico del Chopo es entender las necesidades de la población, identificar los padecimientos más frecuentes y reflejar esta información en la oferta de estudios disponibles.

Andrade Valadez también detalló las ventajas que ofrece la App Chopo que fue fortalecida con más implementaciones y relanzada hace solo 15 días. La app permite cotizar los estudios de interés, pagarlos de manera anticipada y agendar citas para su realización.

Foto: Miguel Camacho

Una de las principales ventajas de la aplicación es que genera un historial médico digital de los estudios realizados, el cual puede consultarse por un periodo de cinco años. Esto permite que el médico de cabecera del paciente tenga acceso a su historial médico en la palma de su mano.

Este año, el Buen Fin se ampliará y las promociones se extenderán por cinco días, del 13 al 17 de noviembre. Para Laboratorio Médico del Chopo formar parte de “El Buen Fin 2025” se alinea con su propósito institucional: “cuidar la vida”, y a los valores de Grupo Diagnóstico Proa: calidad, servicio, respeto, innovación y productividad.

"Tratamos de promover el bienestar. Creemos que el monitoreo constante es vital para cualquier paciente. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir si se detectan a tiempo. Ese es nuestro rol: ser preventivos más que correctivos", concluyó Rodrigo Graciano Palacios.

