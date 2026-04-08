"Juliasaurus", un dinosaurio de seis metros de largo prácticamente intacto y que podría tratarse de una nueva especie, según expertos, se exhibe por primera vez a nivel mundial en el museo Hollytrees de Colchester (Reino Unido).

El fósil, recuperado en 2020 por la Formación Morrison en Wyoming, se conserva en un 75 %, un nivel de preservación excepcionalmente alto y que permitirá proporcionar a los investigadores datos sobre su estilo de vida.

Chris McKean, paleontólogo de los museos de Colchester, apuntó que en muchas investigaciones solo se encuentran partes del cuerpo del dinosaurio por separado, pero "en este caso tenemos tres cuartas partes del dinosaurio. Es el dinosaurio más completo que se ha encontrado en los últimos cinco años", según aclaró.

Los análisis preliminares indican que este animal está relacionado con el Alosaurio, el depredador dominante de su ecosistema. Sin embargo, varias características anatómicas (el cráneo, la pelvis y las vértebras) apuntan que podría no encajar del todo en ninguna especie conocida.

Este dinosaurio vivió durante el período jurásico, la edad media de los dinosaurios y "habitó en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, concretamente en Wyoming hace 150 millones de años", explicó McKean.

'Juliasaurus' pesaba alrededor de 600 kilogramos y medía aproximadamente 6,2 metros de largo. Sus dientes y la estructura de su cráneo sugieren que cazaba con mordiscos rápidos y cortantes, en lugar de los ataques trituradores asociados con el Tyrannosaurus Rex.

El nombre de 'Juliasaurus' es un apodo, un nombre provisional hasta que los expertos determinen si se trata de una nueva especie. 'Saurus' (saurio) proviene del griego antiguo y significa lagarto o reptil y Julia es la dueña del esqueleto, por lo tanto, este nombre indica que es el saurio de Julia. Cuando concluya la investigación, este dinosaurio recibirá un nombre científico oficial.

Este fósil fue vendido a un coleccionista privado en 2024 por la galería londinense David Aaron, que lo ha cedido en un préstamo a largo plazo al museo Hollytrees de Colchester.