Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath de la Torre en La Casa de los Famosos; “entretenimiento puro”

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Scary Movie 6: anuncian el regreso de Regina Hall y Anna Faris; ¿cuándo se estrena la película?

Amantes de la astronomía en todo el mundo se preparan para presenciar un fenómeno único: el eclipse solar más largo del siglo. Sin embargo, han surgido errores y dudas sobre las fechas exactas en que se podrá observar y sobre si será visible desde México.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio , el evento ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y no este año, como se había difundido previamente. Su duración será de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en un fenómeno extraordinario.

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar. No todos los lugares de la Tierra pueden observar un eclipse solar, ya que la sombra lunar cubre únicamente ciertas regiones. Para verlo, es necesario encontrarse en el lado iluminado del planeta y dentro de la trayectoria de la sombra.

¿Será visible en México?

Desafortunadamente, este espectáculo no será visible en México, ya que su trayectoria está limitada a regiones específicas de Europa, África y Asia. Sin embargo, podrá disfrutarse de forma virtual a través de transmisiones en vivo en diversas plataformas digitales, que comenzarán a las 01:45 de la madrugada, hora del centro de la Ciudad de México.

Eclipse lunar en septiembre de 2025

Mientras llega 2027, en septiembre de 2025 habrá un eclipse lunar, cuando la Tierra bloquea la luz del sol que llega a la luna. Durante la noche, la luna llena desaparecerá por completo a medida que la sombra de la Tierra la cubra.

*Con información de la NASA.

