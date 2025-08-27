En su edición número 11, los Doctoralia Awards reconocieron a 135 médicos de toda la República Mexicana por su capacidad de integrar herramientas digitales en la consulta médica sin perder el trato humano y empático con sus pacientes.

El reconocimiento, entregado desde 2014 por Doctoralia, se otorga a médicos que cumplen con criterios verificables como:

Opiniones positivas de pacientes

Votos de colegas

Uso activo de herramientas digitales (agenda en línea, mensajería)

Validación profesional (cédula y certificaciones)

Participación en foros como Pregunta al Experto

Más de 700 especialistas de 24 diferentes especialidades fueron nominados, pero solo los 135 con mayor puntuación cumplieron con todos los criterios y resultaron ganadores. Entre las especialidades destacan dermatología, nutrición, psicología, psiquiatría, ginecología, oncología y urología, entre otras.

Foto: Cortesía Doctoralia

El proceso fue revisado por una de las cuatro principales firmas auditoras a nivel mundial, lo que garantiza la transparencia y legitimidad del premio.

Lee también: ¿Cómo aprovechar la IA en la medicina? Ventajas sobre métodos tradicionales

¿Qué estados lideraron en premiaciones?

CDMX y Querétaro – 17.5% cada uno

Jalisco – 12.3%

Nuevo León – 8.8%

Estado de México – 7%

Yucatán y Chihuahua – 5.3% cada uno

La tecnología al servicio de la empatía médica

“El paciente de hoy llega con mayor confianza. Sabe qué busca, con quién quiere atenderse y qué tratamiento espera”, afirma el Dr. Kiyonobu Takizawa, odontólogo y uno de los médicos reconocidos.

Foto: Cortesía Doctoralia

Por su parte, Eduardo Lemus, director de Marketing de Doctoralia México, enfatiza que: “en un contexto donde los pacientes exigen transparencia y disponibilidad, estos médicos demostraron que la tecnología puede amplificar la empatía y la calidad clínica”.

Doctoralia: tecnología para pacientes y médicos

Doctoralia es una plataforma que conecta a pacientes con especialistas médicos a través de su sitio web o aplicación móvil. Desde agendar citas hasta consultar opiniones, se ha convertido en una herramienta clave para tomar decisiones informadas de salud.

También ha sido útil para los médicos. El Dr. Edgar Ulises Coronado, internista y hematólogo galardonado, comentó: “Un médico logra una cartera de pacientes en cinco años. Con Doctoralia, eso se puede multiplicar por diez”.

Foto: Cortesía Doctoralia

El Dr. Siddhartha Emmanuel, médico del deporte, añadió: “Siempre surgen nuevas tecnologías para optimizar la salud y el rendimiento de las personas. Mientras más preparado estés, más impacto puedes generar”.

Lee también: Malas posturas aumentan afectaciones a la columna y ausentismo laboral; 8 de cada 10 mexicanos lo padecen

Gracias a esta dinámica, el círculo virtuoso entre tecnología, calidad médica y calidez humana es una realidad en la medicina privada mexicana.

Si quieres conocer los testimonios de los ganadores, véelos aquí.