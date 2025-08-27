Más Información

En su edición número 11, los Doctoralia Awards reconocieron a 135 médicos de toda la República Mexicana por su capacidad de integrar herramientas digitales en la consulta médica sin perder el trato humano y empático con sus pacientes.

El reconocimiento, entregado desde 2014 por Doctoralia, se otorga a médicos que cumplen con criterios verificables como:

  • Opiniones positivas de pacientes
  • Votos de colegas
  • Uso activo de herramientas digitales (agenda en línea, mensajería)
  • Validación profesional (cédula y certificaciones)
  • Participación en foros como Pregunta al Experto

Más de 700 especialistas de 24 diferentes especialidades fueron nominados, pero solo los 135 con mayor puntuación cumplieron con todos los criterios y resultaron ganadores. Entre las especialidades destacan dermatología, nutrición, psicología, psiquiatría, ginecología, oncología y urología, entre otras.

Foto: Cortesía Doctoralia
Foto: Cortesía Doctoralia

El proceso fue revisado por una de las cuatro principales firmas auditoras a nivel mundial, lo que garantiza la transparencia y legitimidad del premio.

¿Qué estados lideraron en premiaciones?

  • CDMX y Querétaro – 17.5% cada uno
  • Jalisco – 12.3%
  • Nuevo León – 8.8%
  • Estado de México – 7%
  • Yucatán y Chihuahua – 5.3% cada uno

La tecnología al servicio de la empatía médica

“El paciente de hoy llega con mayor confianza. Sabe qué busca, con quién quiere atenderse y qué tratamiento espera”, , odontólogo y uno de los médicos reconocidos.

Foto: Cortesía Doctoralia
Foto: Cortesía Doctoralia

Por su parte, Eduardo Lemus, director de Marketing de Doctoralia México, enfatiza que: “en un contexto donde los pacientes exigen transparencia y disponibilidad, estos médicos demostraron que la tecnología puede amplificar la empatía y la calidad clínica”.

Doctoralia: tecnología para pacientes y médicos

Doctoralia es una plataforma que conecta a pacientes con especialistas médicos a través de su sitio web o aplicación móvil. Desde agendar citas hasta consultar opiniones, se ha convertido en una herramienta clave para tomar decisiones informadas de salud.

También ha sido útil para los médicos. , internista y hematólogo galardonado, comentó: “Un médico logra una cartera de pacientes en cinco años. Con Doctoralia, eso se puede multiplicar por diez”.

Foto: Cortesía Doctoralia
Foto: Cortesía Doctoralia

, médico del deporte, añadió: “Siempre surgen nuevas tecnologías para optimizar la salud y el rendimiento de las personas. Mientras más preparado estés, más impacto puedes generar”.

Gracias a esta dinámica, el círculo virtuoso entre tecnología, calidad médica y calidez humana es una realidad en la medicina privada mexicana.

Si quieres conocer los testimonios de los ganadores, véelos .

