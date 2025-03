Tras manifestarse el día de ayer a las afueras del Cinvestav Zacatenco, los estudiantes de posgrado que se quedaron sin beca desde inicios de año, recibieron dos pagos, equivalentes a lo que habrían recibido en enero y febrero, por parte de Cinvestav.

En entrevista, Jahir Marceliano Bahena López, estudiante del doctorado en Fisiología celular y molecular y uno de los afectados, explica que hacer un posgrado de ciencia es un trabajo de tiempo completo, por lo que la beca es fundamental y este problema ha hecho que él y sus colegas vivan meses difíciles.

“Se considera que los estudiantes que hacen ciencia no necesitan un pago, sin embargo hacer ciencia, investigación, como estudiante es básicamente lo mismo que tener un empleo. Es por eso que necesitas una beca de manutención porque debes cubrir gastos de renta, de alimentación, de transporte, de servicios básicos, si es el caso, como cualquier otra persona que trabaja. No recibirla por dos meses se vuelve muy desgastante (…), hay compañeros que comenzaron a pedir prestado, otros que tuvieron que regresar a sus lugares de origen”, detalla Bahena López.

Foto: Especial.

Los dos pagos que recibieron los estudiantes anoche no soluciona el problema a largo plazo. Por eso el Cinvestav negoció con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación para incorporar a los alumnos en el programa de becas de la dependencia.

“Nos comenzarían a becar a partir del periodo electivo de la emisión o solicitud de beca, que sería a partir de marzo. Se supone que ya se comenzaron con los trámites para que nosotros podamos postularnos. A pesar de que ya tenemos el pago de enero y febrero y estamos empezando el trámite con Secihti”, explica Bahena López.

Los estudiantes siguen en incertidumbre, pues “hasta no ver, no creer”. Además consideran que el problema de origen sigue sin resolverse, que sería que el Congreso de la Unión —señalados como los culpables, por parte de Cinvestav— otorgue el presupuesto adecuado que permita incluir al centro de investigación en la convocatoria de la beca Eloísa Acuña. Por este motivo, el próximo martes 11 de marzo, a las 7 horas, habrá una manifestación en la intersección de Avenida Instituto Politécnico y Montevideo, en la colonia Lindavista.

El pasado 26 de febrero, un grupo de 74 estudiantes de posgrado de las sedes de Zacatenco, Guadalajara, Saltillo, Mérida y Monterrey de este centro denunciaron en un comunicado que desde enero dejaron de recibir beca de manutención.

El problema surge cuando el extinto Conahcyt dejó de dar becas en el Cinvestav por cambios en su estructura, por lo que el centro instauró el programa de becas SEP-Cinvestav. En 2024 el recurso fue repartido por las becas Elisa Acuña, que para este año sus reglas de operación no han salido en el Diario Oficial de la Federación, aun así “el Cinvestav no estaría incluido en las Reglas de Operación que se publicarían en los próximos días, ya que que el Congreso de la Unión no asignó al Cinvestav los recursos para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, según informó el Secretario Académico del Cinvestav, Dr. Abdel Pérez Lorenzana, a los estudiantes.

