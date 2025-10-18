Ante un panorama estadístico en el que el cáncer de mama tiene una incidencia de entre el 0.5% y el 1% en hombres frente al 99% en mujeres, parece volverse casi invisible en la población masculina. Pero la poca frecuencia no excluye que puedan llegar a presentarlo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante 2023 hubo 8 mil 34 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más, 42 de ellas en hombres, lo que representó el 0.5%.

Aunque la cifra es mucho menor en comparación con la población femenina, los expertos advierten sobre las consecuencias que la invisibilización y el estigma del cáncer de mama masculino pueden tener en el diagnóstico temprano. Reconocer que también puede presentarse en hombres es el primer paso.

Los factores que aumentan el riesgo

La Organización Mundial de la Salud define al cáncer de mama como “una enfermedad en la que las células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte”.

Todas las personas tienen tejido mamario, por lo que no es exclusivo de las mujeres. ¿Por qué, entonces, los hombres lo presentan con menor frecuencia?

Kathryn J. Ruddy, oncóloga médica de Clínica Mayo, identifica al menos siete factores de riesgo para que los hombres desarrollen cáncer de mama.

Uno de los principales es la edad. “La mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en hombres mayores, y la edad promedio es ligeramente mayor en ellos que en mujeres”, explica. Ruddy estima que es más frecuente en la población masculina mayor de 60 años.

Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo. La probabilidad aumenta si existen parientes consanguíneos que han padecido esta enfermedad. La experta señala que esto se debe a la presencia de genes que predisponen al cáncer de mama: el BRCA1 y el BRCA2, siendo este último el más fuertemente asociado.

Otra condición genética que puede intervenir es el síndrome de Klinefelter, en el cual un niño nace con más de un cromosoma X, en comparación con la mayoría de los hombres, que solo tienen un X y un Y.

La radiación torácica también eleva el riesgo. “Un hombre que haya recibido tratamiento previo para un linfoma con radiación mediastínica donde el tejido mamario habría quedado expuesto al campo de radiación tendrá un mayor riesgo”, detalla la especialista.

Otras condiciones incluyen la enfermedad hepática, que afecta el equilibrio hormonal del cuerpo, así como algunas afecciones testiculares y el sobrepeso.

Más allá de estos factores, Ruddy enfatiza que la desigual proporción entre hombres y mujeres puede deberse, en gran medida, a diferencias hormonales. “El equilibrio de estrógeno y testosterona en el cuerpo es bastante diferente en los hombres, y creo que esto hace que su riesgo general sea menor”, afirma.

Portar una mutación como la BRCA2 eleva el riesgo. Según la experta, estudios estiman hasta 7% de probabilidad de contraerlo en hombres portadores.

“Obviamente, la genética es un factor importante, pero creo que, al analizar la población general, la mayoría de las personas no son portadoras de una mutación como esta. Probablemente se deba a diferencias hormonales”, enfatiza.

Síntomas de alerta

“Cualquier bulto en el seno, cambio en la forma, en la piel del pezón o en la areola es motivo de consulta médica”, advierte.

En el caso del cáncer de mama en hombres, el bulto suele estar cerca o debajo del pezón, por lo que es una zona a la que se debe prestar especial atención.

Al notar cualquier cambio, el siguiente paso es acudir al médico. Para determinar la causa, la especialista menciona que se requiere un examen físico y, “a menudo, una mamografía (una radiografía de mama) y una ecografía (una forma diferente de obtener imágenes para determinar la causa del dolor abdominal)”.

Si se presentan hallazgos preocupantes, se recomienda realizar una biopsia para “obtener una pequeña muestra del tejido posiblemente anormal y determinar si realmente hay cáncer”.

Diagnóstico temprano puede salvar vidas

Al confirmarse la presencia de cáncer de mama, los tratamientos pueden incluir cirugía, quimioterapia, terapia hormonal o radioterapia. La clave es el diagnóstico temprano.

“El pronóstico del cáncer de mama en hombres no es peor que en mujeres si se comparan con tamaño tumoral y propagación ganglionar similares. Por lo tanto, si se puede detectar y diagnosticar el cáncer a tiempo, el pronóstico es muy bueno”, asegura Ruddy.

Sin embargo, advierte que es más común que los hombres con esta enfermedad acudan al médico más tarde, lo que dificulta el tratamiento.

“Con suerte, la mayoría de los hombres se curan del cáncer de mama si se detecta a tiempo, aunque es más probable que se les diagnostique en estadio avanzado, lo que significa que es más probable que el cáncer ya haya crecido y se haya propagado a los ganglios linfáticos cercanos al momento del diagnóstico”, señala.

De acuerdo con la especialista, a diferencia de las mujeres, la mayoría de los hombres no se realizan mamografías de detección anuales, debido a su bajo riesgo. Por ello, Ruddy recomienda que quienes tengan antecedentes familiares importantes de cáncer de mama, consulten con su médico sobre la posibilidad de realizarse pruebas genéticas.

“Un hombre con una mutación BRCA2 sí tiene un riesgo significativo de cáncer de mama a lo largo de su vida. Por lo tanto, puede calificar para mamografías para detectar el cáncer en una etapa temprana, y por eso es muy importante conocer sus antecedentes familiares y hablar con su médico al respecto”, menciona.

La importancia de hablar sobre esta enfermedad

Aunque las cifras de personas que padecen esta enfermedad son menores en hombres que en mujeres, especialistas como Ruddy insisten en la importancia de visibilizar el cáncer de mama masculino para mejorar la detección temprana. El desconocimiento, subraya, puede aumentar la probabilidad de su propagación.

“Creo que los hombres no siempre saben que, cuando encuentran un bulto en el tejido mamario, deben buscar atención médica de inmediato, ya que corren el riesgo de desarrollar cáncer de mama”, advierte.

L. Raúl Arroyo, cirujano especializado en cirugía de cáncer de mama de la Clínica Cleveland, coincide en que los pacientes varones suelen tardar tiempo en acudir al médico. “Desafortunadamente, muchos hombres se tardan en hablar con su médico, así que muchos de ellos son diagnosticados cuando el cáncer ya ha avanzado. A ese punto es mucho más difícil de tratar”, explica.

El experto también señala que la invisibilización puede darse incluso en la atención médica.

“La mayoría de los oncólogos raramente ven o tratan a un hombre con cáncer de mama. Aun cuando él vaya a visitar a su médico de cabecera con una lesión en el pecho, muchas veces ni él ni el doctor se imaginan que puede ser cáncer de mama. Así que, desafortunadamente, muchas veces se queda sin diagnosticar hasta que está más avanzado”, menciona.

La falta de reconocimiento del cáncer de mama como una enfermedad que también pueden presentar los hombres provoca que muchos propios pacientes desestimen los síntomas y no busquen atención médica oportuna.

“Muchos hombres no piensan que el cáncer de mama les puede pasar a ellos. Por esto mismo puede que no reconozcan los síntomas, pero también les puede dar”, advierte.

Añade que un diagnóstico y tratamiento tempranos pueden salvar vidas, por lo que aconseja acudir a un profesional en salud ante cualquier anormalidad en el pecho.

Además del desconocimiento, el experto afirma que existe un estigma social que puede impactar la salud emocional de los pacientes.

“Los hombres con un diagnóstico de cáncer de mama pueden sentir impactos emocionales como la impresión o el shock, la vergüenza, el aislamiento y un sentido de emasculación debido a la falta de concientización y la percepción social de que esto puede ser una enfermedad de mujeres. Estas emociones pueden incluir la depresión, la ansiedad, la culpa, el miedo y la preocupación por su imagen corporal. Estos sentimientos se pueden complicar debido a la falta de apoyo para los hombres y de muchas costumbres culturales”, explica.

A pesar de que el cáncer de mama es más común en mujeres, el doctor Arroyo invita a no ignorar cualquier anormalidad y acudir al médico ante cualquier masa en el pecho que no se puede explicar o que no desaparece dentro de dos semanas.

Ruddy coincide en la importancia de difundir información: “el cáncer de mama puede presentarse en hombres, aunque es poco común. Así que cualquier anomalía mamaria requiere la atención de un profesional de la salud”.

Aunque los números sean bajos, los expertos advierten que la detección temprana, la información sobre los síntomas y el reconocimiento de los factores de riesgo pueden marcar la diferencia.

Factores de riesgo

● Edad avanzada

● Antecedentes familiares de cáncer de mama

● Cambios en el ADN de los genes BRCA1 y BRCA2

● Síndrome de Klinefelter

● Radiación torácica

● Enfermedad hepática

● Afecciones testiculares

● Sobrepeso

Fuente: Kathryn J. Ruddy

¿Cuándo acudir al médico? No dudes en ir si notas:

● Un bulto o engrosamiento indoloro de la piel del pecho.

● Cambios en la piel que recubre la mama, como hoyuelos, arrugas, descamación o alteraciones en el color de la piel.

● Cambios en el pezón, como alteración en el color de la piel o descamación, o un pezón que empieza a hundirse.

● Secreción o sangrado del pezón.

Fuente: Clinica Mayo

Prevención

● Mantener un peso corporal saludable

● Evitar el consumo excesivo de alcohol para reducir el riesgo de enfermedad hepática

● Si presenta antecedentes familiares importantes de cáncer de mama, debe consultar con su médico sobre si califica para pruebas genéticas.

Fuente: Kathryn J. Ruddy

