La producción automotriz se ubicó en 322 mil 205 vehículos en noviembre, es decir 8.3% menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del Inegi.

El porcentaje significa la fabricación de 29 mil 381 autos menos que en el undécimo mes de 2024.

En noviembre, las armadoras que redujeron su volumen de producción fueron Honda, con 76% menos; JAC, 54%; Mazda, 33%; Nissan, 17.6%; General Motors, 13%; Toyota, 2.5%, y BMW, 1.6%.

Honda fue afectada desde el 27 de octubre por la falta de semiconductores de Nexperia, por lo que ajustó la producción en la planta de Celaya, Guanajuato, volviendo a la normalidad después del 19 de noviembre. La falta de chips también afectó a otras plantas de Honda en Estados Unidos y Canadá.

Nexperia, fabricante de semiconductores de propiedad china, se rezago para exportar luego de que el gobierno de Países Bajos tomó control de la compañía.

En tanto, Mercedes-Benz incrementó 39% su volumen de producción; Audi, 24%; Ford, 22%; Volkswagen, 13%, y Stellantis, 2%.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que, en el acumulado enero a noviembre, se fabricaron más de 3.7 millones de unidades, cifra que refleja un descenso de 1.5% respecto al mismo periodo de 2024.

No obstante, la AMIA destacó que el resultado es el segundo mejor registro histórico para los primeros 11 meses del año desde que se cuenta con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi.

En cuanto a exportación, se enviaron 279 mil 342 vehículos al extranjero durante noviembre, es decir 3.4% menos respecto a noviembre del año pasado.

Las armadoras con la mayor disminución en el volumen de exportación fueron Mazda, con 73% menos; Honda, 66%; Nissan, 38.5%; Stellantis, 10%, y KIA, con 4.7%.

En el acumulado enero a noviembre se han exportado más de 3.1 millones de unidades, lo que significa una disminución de 1.6% respecto al mismo periodo de 2024, agregó AMIA.

En la producción de autopartes, en septiembre se fabricaron componentes por un valor de 10 mil 414 millones de dólares, es decir 2.2% más respecto a agosto, lo que se interpreta por la Industria Nacional de Autopartes (INA) como una señal de recuperación del sector.

De enero a septiembre se han fabricado autopartes por 89 mil 244 millones de dólares, una caída de 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

La industria automotriz atraviesa un periodo complejo ante los aranceles para exportar a Estados Unidos, su principal mercado.

Hasta septiembre, las autopartes con el mayor volumen de producción fueron las eléctricas; transmisiones y embragues; telas, alfombras y asientos; partes para motor; y suspensión y dirección, que representan 53% del total.