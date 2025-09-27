El suministro de luz para el 100% de los 2 millones 276 mil usuarios de los tres estados de la Península de Yucatán se concretó de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En un comunicado, enviado a las 11:40 de la noche se explicó que la falla que se presentó en líneas de alta tensión este viernes sacó de operación a nueve centrales del Sureste con 16 unidades.

De acuerdo con la empresa pública, el reestablecimiento de energía eléctrica en Campeche, Quintana Roo y Yucatán tardó seis horas con 21 minutos.

Lee también Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Afirmó que realizarán “el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir recurrencia de eventos de este tipo” y lo informarán a la sociedad.

Expuso que refrendan el compromiso de actuar en estas contingencias “para recuperar el suministro a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de su personal y de la población”.

La CFE dijo que el apagón se presentó a las 14:19 horas y que en los primeros 57 minutos lograron reestablecer la luz a 16% de los usuarios afectados; 4 horas con 41 minutos después reconectaron a 63% y mantuvieron los avances hasta llegar al 100%, seis horas con 21 minutos después.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft