A pesar de los aranceles, la relación comercial entre Estados Unidos y México se fortalece, pues de enero a agosto de este año, las exportaciones estadounidenses tuvieron como su principal destino al mercado mexicano y viceversa, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De enero a agosto de 2025, 15.81% de todas las exportaciones de Estados Unidos, equivalentes a 226 mil millones de dólares, tuvieron como destino a México. En tanto, las importaciones de la Unión Americana de productos mexicanos sumaron 354 mil 894 millones de dólares.

“Esta es la primera vez en la historia que México es el mayor mercado de exportación para Estados Unidos”, dijo.

“En total, México ocupa la primera o segunda posición como comprador en 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos. México es un gran importador de cereales, electrónicos, productos acero y hierro, autopartes, vehículos, maquinaria y energía estadounidenses. México es el principal proveedor de Estados Unidos desde 2023”.

El CCE añadió que la economía mexicana “es de los mayores destinos para las exportaciones de numerosos estados de Estados Unidos”.