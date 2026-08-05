En el contexto del 68 aniversario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el secretario general del sindicato, Jesús Ortiz, hizo un llamado a no limitar la competencia en el sector aéreo, lo cual podría incluso afectar al empleo, en referencia a la intención de fusión en una sola empresa de Volaris y Viva Aerobus.

“Observamos con atención los procesos de concentración que se están planteando dentro del mercado aéreo nacional. No toda integración empresarial significa una mejor industria. Cuando una operación puede reducir la competencia concentrando una parte considerable del mercado laboral o modificar profundamente el equilibrio del sector debe analizarse.

“Cualquier decisión de esta naturaleza debe proteger a los pasajeros, preservar la competitividad, garantizar la competencia efectiva y por supuesto, dar absoluta certeza sobre los empleos, contratos y derechos de los trabajadores”, destacó.

La Asamblea General Conmemorativa contó con la presencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, así como de representantes del Poder Legislativo, autoridades, organizaciones sindicales, empresas e integrantes de ALPA de Estados Unidos y Canadá.

ASPA también dio la bienvenida a 146 nuevos pilotos y tomó protesta a integrantes del comité ejecutivo.

La Asamblea también celebró el resultado de la representación de los pilotos de MAS de Carga.

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El secretario general afirmó que este logro fue producto de la voluntad democrática de los pilotos y de una lucha jurídica, sindical e institucional para que su decisión fuera respetada.

Reiteró que la defensa de los trabajadores y el crecimiento de las empresas no son objetivos contrarios cuando existe diálogo, respeto, certeza y una visión de largo plazo.

Asimismo, el capitán Ortiz pidió a las autoridades defender el empleo nacional frente al uso de tripulaciones extranjeras en aerolíneas mexicanas.

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Aclaró que la posición de ASPA no es por el rechazo a pilotos de otros países, sino del principio de que el crecimiento de la aviación nacional debe generar oportunidades para los mexicanos.

También pidió avanzar hacia una política aeronáutica de largo plazo con instituciones sólidas, autoridades técnicamente capaces, reglas claras y decisiones que no respondan sólo a la urgencia de una empresa.

En el contexto de la revisión del T-MEC, ASPA solicitó a la Secretaría de Economía la participación directa de los trabajadores en las decisiones que definirán el futuro de la región.

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