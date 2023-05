La recuperación de los hábitos de consumo tras la contingencia sanitaria ha colocado a México como un mercado estratégico para la producción de envases.

El fabricante global de empaques de cartón aséptico, SIG, anunció que elevará la producción desde su nueva planta en Querétaro para dirigirla hacia Estados Unidos.

“Vemos una recuperación en el consumo on the go. Vemos que ya prácticamente la vida en términos de negocio, que es la gente que tiene más consumo fuera de casa, regresó a la normalidad. Hubo una estabilización en el consumo en el hogar, no ha seguido creciendo con la velocidad anterior, pero continúa estable”, dijo el director general del clúster Norteamérica de SIG, Eduardo Gatica.

En entrevista, resaltó la oportunidad de crecimiento de industrias en México con el fenómeno del nearshoring, de modo que el reto es contar con las facilidades para mantener el desarrollo de negocios y seguir explotando la cercanía con la Unión Americana.

“Si como país y como industria, y como empresas establecidas en México tomamos esta oportunidad, vemos y encontramos las facilidades para invertir, es un buen momento para el país y para las empresas de establecerse en un país que ofrece ventajas de fuerza laboral, cercanía a uno de los mercados de consumo más grandes del mundo. El chiste es tener las condiciones para operar eficientemente y amigable con el medio ambiente”, dijo.

De acuerdo con Gatica, el mercado de cartón aséptico registra crecimientos de 3.3% recuperándose de los impactos de la contingencia y, en la actualidad, se tiene mayor estabilidad en materias primas o problemas con encarecimiento de precios.

SIG, de origen suizo, puso en marcha en el primer trimestre del año las operaciones de su nueva planta de última generación para la producción de envases de cartón aséptico en Querétaro. Con una inversión total de 73 millones de euros, la planta atenderá los mercados de Norteamérica.

Con una superficie mayor a 20 mil metros cuadrados, la planta de envases de SIG en Querétaro comenzará con una producción de 500 millones de envases de cartón en el primer año, aumentando a mil 200 millones de envases en 2024. La producción en la nueva planta se centrará inicialmente en los envases de cartón de tamaños medianos y grandes. La segunda fase de la planta de SIG incluye una expansión a formatos pequeños.

Entre los clientes de la empresa, destacan marcas como Nestlé, Santa Clara, Lala, La Costeña, Alpura, entre otros.