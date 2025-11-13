La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se busca actualizar la Ley de Juegos y Sorteos debido a que la actividad es vulnerable al lavado de dinero.

Lo anterior, luego de que el martes por la noche la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que bloqueó a 13 casinos localizados en diferentes estados por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

En su conferencia mañanera indicó que no se pueden mencionar, por parte de la autoridad, los nombres de los casinos o plataformas de apuestas debido a que son parte de la investigación.

“Actualizar la ley. Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital, existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión; muchos casinos digitales”, explicó.

“Entonces la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero”, agregó.

El mismo martes por la noche, Grupo Salinas denunció “una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado” por la investigación a su división de juegos y sorteos GanadorAzteca y a otras casas de juego.

Al respecto, Sheinbaum respondió a Grupo Salinas que el Estado de derecho quiere decir que no se debe hacer trampa para pagar impuestos. “(...) Estado de derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Quiere decir que, si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley”.

Criticó que la empresa participe en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero al mismo tiempo señala a quienes reciben becas o pensiones de los programas de Bienestar.